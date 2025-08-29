「残暑いつまで続くの、、？」→【ハニーズ】「ひんやりワンピ」で快適オシャレ♡

肌に触れるとひんやり気持ちいい、接触冷感アイテムをこの夏重宝している人も多いのでは。まだまだ暑い日が続くことを考えて、今からプラスワンするなら【ハニーズ】の「ひんやりワンピ」がおすすめです。シンプルなノースリや肩のデザインが可愛いものなどが揃うハニーズのワンピースで、残暑もおしゃれで涼しげに乗り切って。

暑い日もゆったり快適なAラインワンピース

【ハニーズ】「ノースリーブワンピース」\2,480（税込）

ふんわりとしたAラインシルエットのノースリワンピ。「ゆったりしたサイズ感でストレスフリーな着心地」と公式HPで紹介があり、暑い日もラクに着られそうです。ひんやり感が気持ちい接触冷感とUVカット機能が備わっていて、実用性もばっちり。ハリのある素材で大人っぽく決まるので、デイリー使いのほか、ちょっとしたお出かけでも重宝しそうです。カーキやブラックなど、大人っぽくて秋口まで長く着こなしやすい全5色のラインナップ。

デニムパンツで大人カジュアルにチェンジ

さわやかなライトブルーのデニムパンツを合わせた着こなし。1枚でさらっと着こなしても可愛いですが、パンツをプラスするだけで、さらに大人カジュアルな印象になっています。ノースリワンピの涼しげな印象を活かすため、メッシュバッグやサンダルなど、季節感ある小物やシューズを合わせるのもおすすめです。

袖のデザインが調整できるIラインワンピース

【ハニーズ】「肩ドロスト使いワンピース」\1,980（税込・セール価格）

ドロストデザインにより、袖を自由な丈に調整しながら着られるワンピース。ゆったりとしたIラインシルエットで、体のラインをうまくカバーできそうなアイテムです。こちらも接触冷感とUVカット機能がついているので、屋外にいる時間が長い日も頼りになりそうな予感。公式HPによると「ストレッチの利いた、柔らかな肌触りのレーヨン混テレコ素材」を使用しているそうで、動きやすそうなのもポイントです。カラーはブラック、ブルー、チャコールから選べます。

羽織をプラスしてきれいめコーデに

シアー素材のブルゾンを羽織って、きれいめな着こなしにアレンジ。肩掛けすることで、コーディネートにこなれ感が生まれます。透け感がある素材は涼しげなワンピと相性がよく、ナチュラルなベージュがコーディネートに明るさをプラス。シューズや小物もワンピースと同じ黒でまとめると、上品な雰囲気の完成。おしゃれな街へのお出かけや、好印象を狙いたいシーンにぴったりかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W