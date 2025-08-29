LE SSERAFIM・ウンチェ、アンバサダー就任に意欲「色んなビジュアルを撮影しました」 フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」起用いきさつ
LE SSERAFIMのホン・ウンチェが、フィッツコーポレーションのフレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」のブランドアンバサダーに就任した。
【画像】LE SSERAFIM・ウンチェ、アンバサダー就任で見せた新ビジュアル
LE SSERAFIMの最年少メンバーで、同社はアンバサダー起用について「『愛されマンネ（末っ子）』として親しまれる愛嬌あふれる魅力。そして、洗練されたクールな表現力と表情で見る人をハッとさせるパフォーマンス。この二つの顔を自在に行き来する姿が、多くのファンを魅了しています」「今回、ブランドアンバサダーに就任いただいた『ヴァシリーサ』のヌード ワン シリーズも、グルマン調オードパルファムとしての上質な甘さがありながら、どこか爽やかさを併せ持つ、二面性のある香りが特徴です」と説明。
続けて「HONG EUNCHAEさんのキュートな魅力と洗練されたクールな表現力。その二面性が “甘くて爽やか” という『ヴァシリーサ』の魅力と重なり、ブランドの魅力を発信していただく上でこれ以上ない方だと確信し、この度ブランドアンバサダーへの就任をオファーいたしました」と伝えた。
アンバサダー就任を記念し、きょう29日からブランドサイトにて、ウンチェが出演するブランドムービーとコメント動画を公開した。また「ヴァシリーサ」ブランドアンバサダー就任を記念して、キャンペーンを実施する。
■HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、コメント
皆さまこんにちは、LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEです。
フレグランスブランド「ヴァシリーサ」のアンバサダーに就任いたしました！
色んなビジュアルを撮影しましたので、ぜひご覧ください！
