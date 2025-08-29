とちぎテレビ

栃木県の南部に住む６０代の男性がＳＮＳを通じて投資を持ち掛けられ現金およそ１億８千万円をだまし取られました。ことしあったＳＮＳ型の投資詐欺事件の被害額としては最高になるということです。

佐野警察署によりますと、今年３月下旬頃、県南に住む６０代の男性のＳＮＳに著名な投資家を名乗るアカウントから連絡がありました。

元々株式投資を行っていた男性は興味を持ち、その後、別の投資家を名乗るアカウントを紹介され「リスクが少なく利益が出るＡＩを活用した投資をしないか」と持ち掛けられました。

男性が試しに３０万円を振り込んだところ、一日で１万円以上の利益が出たと投資用のアプリに表示されたことから今年４月２１日から７月４日までの間に相手が指定した口座に合わせて２４回にわたって現金１億８千３８０万円余りを振り込みました。

その後、男性が高額な取引を繰り返していたことを不審に感じた金融機関が男性の口座を凍結したことでだまし取られたことに気づいたということです。

警察によりますとことしあったＳＮＳ型投資詐欺事件の被害額としては最高で、過去二番目になります。

警察は、ＳＮＳのやり取りだけで振り込みを要求された場合や確実に利益が出るとうたう投資話は詐欺の可能性が非常に高いとして相手が指定した投資用アプリやサイトを必ず調べて慎重に対応するよう呼び掛けています。