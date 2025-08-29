元「KAT-TUN」の上田竜也（41）が28日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。キュンとする女性の仕草を明かした。

初登場した上田に、同じくゲスト出演した元AKB48でタレントの柏木由紀が「あざといと言われる女子はあんまり得意じゃないんじゃないかなって」と印象を語ったが、上田は「俺けっこうエンタメとしては好きですよ。あざとい感じでこられて可愛いって思うのは好き」とノリノリ。

MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が「どういったことにキュンときたりします？」と聞くと、「合間を見てこっちチラッと見られるのに弱いんすよ。こっち気にしてるのかな？みたいな。おい何見てんだよ、みたいな…」と明かし、MCの歌手・鈴木愛理に「ド定番じゃないですか」とツッコまれた。

さらに柏木から「頑張ってる子を可愛いとは思うけど、好きとは別？」と問われた上田は「別です」とキッパリ。「その空間が楽しいってだけ。女の子の可愛いところを見ると可愛いとは思うけど、“この子いいかも”っていうわけではない」と話していた。