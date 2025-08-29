神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者（35）は、3年前に別の女性に対するストーカー規制法違反などの罪で有罪判決を受けていました。現在は執行猶予中で、保護観察はなし。防ぐ手立てはないのでしょうか。

■ストーカー犯罪で3年前に有罪判決

藤井貴彦キャスター

「『再犯が強く危惧されると言わざるを得ない』。3年前にストーカー規制法違反などの罪で有罪判決（懲役2年6か月）を受けた時、谷本容疑者は裁判官からこう指摘されていました」

「今回の事件は、その裁判官が言い渡した5年間の執行猶予期間中に起きました。防ぐ手だてはなかったのでしょうか」

■若狭弁護士「保護観察つきが適切」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「ストーカー犯罪で有罪判決の場合、これまでのケースでは大きく3つの司法判断があります。重い順に実刑、保護観察つきの執行猶予、そして執行猶予です。保護観察つきにするか執行猶予のみにするかは、事件の危険性などで判断されるそうです」

「3年前の事件は被害者が重傷には至らなかったこと、反省の態度を示し再発防止に努めると述べていることなどから、保護観察がつかない執行猶予の判決になりました」

「ただ、元東京地検特捜部の若狭勝弁護士は『判決で再犯の恐れが高いと認めているし、事件の性質に着目すれば、保護観察つき執行猶予が適切だったのでは』と指摘しています」

藤井キャスター

「保護観察つきだと、何が違うのでしょうか」

小栗委員

「例えば、月に1回程度以上保護観察所に出頭する、地元の保護司と頻繁に面会するなど、再犯防止に向けた定期的な支援が行われます。もし出頭しない、居場所が分からないということなどがあれば、警察と連携して動向を把握することになるといいます」

「若狭弁護士は『保護観察がついていたとしても、今回の事件が起きた可能性はある。ただ、その可能性を減らすべきだった』と指摘しています」

■警察庁、加害者へ治療などの働きかけ

小栗委員

「警察庁としてはストーカーの加害者に対して、各都道府県警が必要に応じてカウンセリングや治療の働きかけをする取り組みを行ってきました。特に去年からは、つきまといなどを繰り返すことの禁止命令を受けた加害者全員に対して、これを行うこととしました」

「ただ、あくまでも働きかけで強制ではありません。去年、実際にカウンセリングや治療を受けたのは、6%にも満たないのが現状で、9割が受診を拒否しています」

「警察庁は『加害者がどうすれば前向きにカウンセリングを受けてくれるか、検討する必要がある』としています」

■加害者へのアプローチ、どうすれば？

藤井キャスター

「こういった加害者へのアプローチは、今後どのようにしていけばいいのでしょうか」

小栗委員

「ストーカー問題に取り組むNPOヒューマニティの小早川明子理事は『警察官が勧めるだけではなくて、精神保健福祉士などとも連携をして、加害者に（カウンセリングなどを）働きかけることも必要ではないか』と話しています」

■「欲求を低減させる治療が大事」

小栗委員

「また今回、谷本容疑者は被害者について『好みのタイプの女性』という趣旨の供述をしています」

「小早川理事は『ストーカーは強い接近欲求があって、自らの行動を制御できない。再犯の防止には欲求を低減させる治療が大事。加害者には刑罰とともに治療も命じられる仕組みが必要』としています」

藤井キャスター

「ストーカーにまつわる重大事件は繰り返されているのに、なぜまた？と感じる人も多いのではないでしょうか」

「重大な結果になってしまう前に、国や司法がさらにできることはないのか。カウンセリングや治療を確実に受けられる仕組みづくりなど、スピード感を持った対応が必要だとnews zeroは考えます」

