ZB1ジャン・ハオ、カムバック前に快挙！ソロOST曲『I WANNA KNOW』でトロフィー獲得「本当に幸せ」

ZEROBASEONEのジャン・ハオが、カムバックを前にトロフィーを獲得し、幸先の良いスタートを切った。

【写真】芸術作品？ジャン・ハオの“ほてり顔メイク

ジャン・ハオは8月28日、ソウル・ロッテホテルで開催された「2025 NEWSIS韓流エキスポ」にて、「グローバルネチズン賞」OST部門の1位を受賞した。

同部門は今年新設されたもので、ジャン・ハオはTVINGの恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛3』のOST『I WANNA KNOW』で栄誉を手にした。

ジャン・ハオは「『I WANNA KNOW』は僕が初めて単独で歌ったOSTです。これほど多くの愛をいただけるとは想像もしていませんでしたが、本当に幸せです。韓流の良い影響を受けて育ち、韓国で活動することになりました。意味ある場で意味ある賞をいただいたからには、これから世界中で愛されるよう、さらに一生懸命活動していきます。ファンの皆さん、ありがとうございます。誇らしいアーティストになります」と喜びを語った。

『I WANNA KNOW』は、相手の些細な仕草までひとつひとつ知りたくなる胸の高鳴りを表現した楽曲。アコースティックギターと美しいピアノラインが清涼感を添えるミディアムテンポのナンバーで、ジャン・ハオ特有の温かい歌声が感動を一層引き立てている。

特に同曲は、リリース当時Circleチャートのダウンロードチャートで1位を獲得し、さらに米ビルボード「ワールドデジタルソングセールス」で9位にランクインするなど、韓国内外で広い人気を証明した。

一方、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは、9月1日に初のフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースする。

同作はデビュー後初めてのフルアルバムであり、ファン「ZEROSE」と共に築き上げてきた音楽の旅路を象徴するハイライト的作品。これまでに“5作連続ミリオンセラー”の達成や「Billboard 200」ランクインなど、カムバックのたびに新たな歴史を刻んできたZEROBASEONEは、「不可能はない（NEVER SAY NEVER）」という強烈なメッセージを世界に届ける予定だ。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。