Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にThrustmasterのレーシングゲーム用コントローラーが追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「グランツーリスモ」公式ライセンス商品「Thrustmaster ハンコン T300RS GT」やレーシングシミュレーションコントローラー「Thrustmaster T248」、フライトスティック「T Flight Hotas」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Thrustmaster T248 XBOX

Xbox Series X|S/Xbox One及びPC用のハイブリッドフォースフィードバックシステムを搭載した、レーシングシミュレーションコントローラー。

ホイールの外側部分にレザーラッピングを備えた本格的なデザインが特長で、デュアルポジションエンコーダー2個を含む最大25個の動作設定ボタンを搭載している。

また、ホイール上で20種類以上の異なるディスプレイが可能なインタラクティブなレースダッシュボード、素早くフォースフィードバックレベルを調整できる3種類のプリセットを搭載。ブレーキペダル用に4つのスプリング構成を備えた磁気ペダルがセットになっている。

Thrustmaster フライトスティック T Flight Hotas

Xbox Oneの公式ボタンを搭載した、Xbox Series X|S/Xbox One/PC対応ジョイスティック。あらゆるタイプのフライト (空中戦、スペースアドベンチャー、民間飛行など) に適した人間工学デザインを採用している。脱着式フルスケールスロットルにより、VRでも高度な操作を容易に実現。ハンドルはワイドなハンドレストを装備し、抵抗は自由に調節できる。