兵庫県淡路島と徳島県に挟まれる鳴門海峡。

太平洋と瀬戸内海の潮流がぶつかり、迫力満点の渦潮が生まれる。豊かな漁場でもあり、激流にもまれた鳴門の鯛(たい)は身が締まって脂が乗る。

さばいた切り身、２日程度寝かす…もちもち食感に

この地元名産のおいしさを引き出すのが、海峡から車で１０分ほどにある創業５５年の「うずしお食堂」だ。

近海で取れた海の幸を中心に味わえて、刺し身はマグロやアジをはじめ、多いときには１０種類から選べる。焼き魚や天ぷら、丼物とメニューは充実している。

その中から注文したのが、一番人気の「鯛の刺し身定食」（１８７０円）。切り身、漬け、炙(あぶ)り、昆布締めの４種を一度に楽しめる。さらに鯛の肝と湯引きした皮も添えられていた。

２代目店主の後藤文彦さん（５２）によると、この定食は元々切り身だけだったが、おいしい食べ方を見つけては種類を増やしていったという。「凝り性で、お客さんにいろんな味わい方で素材の魅力を知ってほしいと研究しています」と笑う。

さばいた切り身はすぐに提供せず、２日程度寝かせている。適度に水分が抜けており、しっとりもちもちした食感がたまらない。

昆布締めは、尾びれ付近の筋肉質な身を鳴門産昆布で挟んで寝かせたもので、コリコリした歯ごたえとともにうまみが口中に広がった。炙りは甘みが一層引き立っていた。

こちらもオススメ…岩ガキ

追加でもう１品、旬を迎えている岩ガキ（１５４０円）を選んだ。大人の手のひらサイズで身はぷっくり。何もかけず、そのままいただく。クリーミーで濃厚な磯の味で一気に平らげた。

秋に水揚げされる鯛は体に赤みが増して「紅葉鯛」と呼ばれ、ひときわ脂が乗って美味という。近年は猛暑が長引き、なかなか秋を感じられないが、せめてこちらのお店で季節を味わいたい。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

うずしお食堂

徳島県鳴門市撫養町大桑島濘岩浜４８の３４

午前６時〜午後７時（日曜は午後６時まで）。不定休