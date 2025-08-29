辻ちゃん長女・希空（のあ）、弟・青空（せいあ）くんとのデート報告 2ショットに「楽しそう」「仲良し」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が8月28日、自身のInstagramを更新。弟の青空（せいあ）くんとの仲良し2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女・希空、弟とのデートショット
希空は「せいとデートしてきたぞ」と弟の青空くんとの外出を報告。「お買い物沢山して焼肉食べました 幸せな1日 また行こうね〜」と充実した時間を過ごしたことを明かし、2人で並んでピースサインを見せる写真を載せている。また、TikTokでは「弟と買い物デートした せいくん」とつづり、青空くんの手が映り込む自撮り動画を投稿している。
この投稿に、ファンからは「仲良し姉弟で微笑ましい」「楽しそうなの伝わる」「素敵な関係性」「青空くんも大きくなったね」「こんなお姉ちゃん羨ましい」「癒される写真」といった声が上がっている。
杉浦と辻は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆希空、弟との買い物デートを報告
