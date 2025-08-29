老親が出資して二世帯住宅を購入する家庭は少なくありません。 「孫の近くで暮らしたい」「老後は家族に囲まれて過ごしたい」という思いは、親世代に共通する理想でしょう。しかし、現実には同居ゆえのストレスや価値観の違いが家庭内トラブルに発展し、後戻りのできない後悔を抱える人もいるのです。今回は、老後資金を投じて夢の二世帯住宅を手に入れた68歳男性が、2年後に味わった苦悩とその教訓をファイナンシャルプランナーの小川洋平氏がお届けします。

二世帯住宅で「老後も安心」「孫の成長を見守れる」と歓喜

68歳の高木義男さん（仮名）は、地方の大手企業で40年以上勤め上げたのち、65歳で退職しました。その後は、企業年金と厚生年金で月額24万円ほどを受け取り、妻の美智子さん（65歳）と2人、夫婦水入らずの静かな日々を楽しんでいたのでした。

そんなある日、同じ町内のアパートで暮らす一人娘の沙織さん（38歳）が、夫と2人の子どもを連れて実家を訪れ、こんな相談をしてきました。

「子どもたちも成長してアパートが手狭で……できれば家を建てたいけど資金が足りなくて」

沙織さんは時短勤務で年収200万円ほど。娘婿は建設関係の会社に勤務していましたが、年収は400万円台と、土地と家を購入するには不安が残る状況でした。

一方で、義男さん夫妻が暮らす家は、築30年を過ぎて、そろそろフルリフォームをしなければと考えていたところでした。そこで、二世帯住宅を建てればいいのではないかという話になっていったのです。

「家族みんなで暮らせば、老後も安心だ」

「孫と一緒に暮らせるなんて夢みたい」

と義男さん夫婦は喜び、最終的に、これまで暮らしてきた戸建てを解体し、娘夫婦と孫も一緒に暮らせる二世帯住宅に建て替えることにしました。

建物費用と諸経費を合わせた総額は約7,000万円。義男さん夫妻は、老後資金として蓄えていた7,000万円のうち3,000万円を頭金として支払い、残りは娘夫婦が住宅ローンを組みました。

二世帯住宅には、プライバシーを重視して玄関も室内もほぼ独立しているタイプから、玄関や水回り、リビングなどを共有するタイプなど、さまざまな種類があります。そのなかで、義男さんたちが決めたのは、ほとんどの生活設備を共有する「融合型」。娘婿を含めた親子仲はすこぶる良好で、孫の面倒を見たり生活も協力し合えること、食事もにぎやかで楽しいといった理由からでした。

金銭面でも、生活費も分担できるから助かる……そう考えていたのですが、そううまくはいかなかったのです。

同居生活によって生じた「想定外の溝」

当初は穏やかな生活が続いていました。孫の笑い声が家中に響き、妻の美智子さんも日々の暮らしにハリが出たように見え、義男さんは満足してました。しかし、生活リズムや価値観の違いは次第に表面化していきます。

娘夫婦は夜遅くまでテレビやゲームに熱中し、孫の寝かしつけも遅れがち。義男さんが「早く寝かせた方がいい」と口にすると、「口出ししないで」と返され、気まずい雰囲気になることもありました。

また、夕食の時間も合わず、孫の保育園の送り迎えを義男さん夫妻が担う日が増えていきました。「共働きで忙しいのは理解できるけれど、あまりに頼られすぎている」と美智子さんは不満を募らせます。

さらに、娘家族が連休に旅行へ出かけた際、事前に何にも知らされなかったことに義男さんが「一言くらいあってもいいだろう」と咎めると、沙織さんは「私たち家族がすることを、いちいち報告しなきゃいけないの？」と反発。その日を境に、家族間に流れる空気は重たく、とげとげしい様相に変わりました。

事あるごとに衝突を繰り返すようになり、購入から約5年後、義男さんも美智子さんもとうとう限界を迎えたのです。

「このままの暮らしではお互いにストレスが溜まるだけ。どちらかが出ていくか、家を売るしかない」と考えました。もちろん娘夫婦がアパート暮らしに戻るわけはありません。そこで、娘夫婦には内緒でこっそり不動産会社に相談。しかし、返ってきた答えは冷たく現実的なものでした。

「二世帯住宅、とくに融合型は買い手が非常に限られていて、売却価格は高く見積もっても4,000万円程度でしょう」



住宅ローンを返済した時点で資産はほとんど残らないという現実に直面したのです。

私たちの3,000万円は何だったんだろう……。義男さん夫婦は深い後悔を抱えながらも、結局「我慢して暮らす」以外に選択肢はありませんでした。

老後資金を投入して「人生最大の買い物」…後悔しないためには？

同居はうまくいけば心強いものですが、ひとたび歯車が狂えば関係の修復は困難になってしまいます。特に二世帯住宅のような構造の家は、売却しづらい・分離しにくい・相続トラブルを招きやすいという特性があり、柔軟な対応が難しい点に注意が必要です。

今回のケースのような場合では、購入から十数年で孫が進学や就職で家を離れる可能性が高く、義男さん夫婦も介護や施設入居の局面を迎えたり、亡くなったりといったことも想定されます。その場合、残された娘夫婦にとっては、二世帯住宅のリフォーム費用や修繕費、光熱費などが大きな負担になることが予想されます。

もし今後二世帯住宅を検討するなら、敷地内に2棟を建てる「分棟型」にすることで、生活空間を分けつつ互いを尊重できる距離感を保てます。ライフステージの変化にも柔軟に対応でき、売却や相続もしやすくなります。

家は人生で最大の買い物です。特に親が老後資金を差し出して家族のために家を建てる場合には、数十年先のライフステージや関係性の変化まで想定した設計が不可欠です。

家族にとって最適な住まいの形を考えよう

今回は、二世帯住宅を建てたものの、同居生活の中で生活スタイルや価値観の違いが表面化し、家族関係に溝が生じてしまった義男さん夫婦の事例を紹介しました。

このように、離れて暮らしているときにはうまくいっていても、同居をきっかけに不仲になるケースは少なくありません。大きなお金を投じたあとでは取り返しがつかなくなることもあります。もし「同居というスタイルが合うか確認してみたい」という場合には、戸建ての賃貸を利用して“お試し同居”をするという選択肢もあります。

将来のライフステージや無理のない資金計画を見据えながら、家族にとって最適な住まいの形を考えていきましょう。

小川 洋平

FP相談ねっと