アマゾン「Prime Video」、9月の新着作品は「ババンババンバンバンパイア」「岸辺露伴は動かない 懺悔室」など
アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video」で9月から配信開始する作品を発表した。
新たに配信される作品は、今年7月に劇場公開された吉沢亮氏主演のコメディ映画「ババンババンバンバンパイア」や、荒木飛呂彦氏の人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の「岸辺露伴は動かない」で人気を誇るエピソードを完全実写化した「岸辺露伴は動かない 懺悔室」、HYの名曲「366日」をモチーフに、20年の時を超えて運命的に出会い恋をした男女の20年間を描いた純愛ラブストーリー「366日」など。
(c)2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会 (c)奥嶋ひろまさ（秋田書店）2022
(c)2025 『岸辺露伴は動かない懺悔室』製作委員会 (c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社
(c)2025 映画「366日」製作委員会
海外映画では、マーベルコミックのダークヒーロー・ヴェノムの活躍を描いた人気シリーズ第3作「ヴェノム：ザ・ラストダンス」や、リーアム・ニーソン氏が主演を務めるレスキューアクション「アイス・ロード」の続編となる「アイス・ロード：リベンジ」などが配信される。
(c)2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: (c) & TM 2025 Marvel
(c)Amazon MGM Studios9月の新着予定作品一覧 映画（日本） 9月1日 「劇場版 ACMA：GAME アクマゲーム 最後の鍵」 「東京リベンジャーズ」 「東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -運命-」 「東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -決戦-」 「とんかつ DJ アゲ太郎」 9月5日 「容疑者 X の献身」 「真夏の方程式」 「マチネの終わりに」 9月10日 「劇映画 孤独のグルメ」＊独占配信 9月12日 「岸辺露伴は動かない 懺悔室」＊独占配信 9月13日 「きさらぎ駅 Re:」＊見放題独占配信 9月15日 「ババンババンバンバンパイア」＊独占配信 9月17日 「湖の女たち」 9月19日 「BADBOYS THE MOVIE」＊独占配信 9月20日 「罪と悪」 9月26日 「366日」＊見放題独占配信 映画（海外） 9月1日 「ヒューマン・ハンター」 「燃えあがる女性記者たち」 9月3日 「アイス・ロード：リベンジ」（Ice Road: Vengeance／アメリカ）＊午後4時から独占配信 9月5日 「ヴェノム：ザ・ラストダンス」＊見放題独占配信 9月10日 「MaXXXine マキシーン」＊独占配信 9月14日 「ブルータリスト」 9月21日 「ANORA アノーラ」 映画（韓国） 9月4日 「貴公子」 アニメ映画（日本） 9月19日 「きみの色」＊見放題独占配信 アニメ映画（海外） 9月14日 「野生の島のロズ」 テレビドラマ（日本） 9月1日 「青天を衝け」 「舞いあがれ!」 「蒼い瞳とニュアージュ」 「イヴの贈り物」 「一応の推定」 「稲垣家の喪主」 「MBO(マネジメント・バイアウト) ～経営権争奪・企業買収の行方～」 「完全無罪」 「希望ヶ丘の人びと」 「きんぴか」 「グーグーだって猫である 2 - good good the fortune cat -」 「賢者の愛」 「交渉人」 「巷説百物語 狐者異」 「巷説百物語 飛縁魔」 「死刑基準」 「沈まぬ太陽」 「推定有罪」 「センセイの鞄」 「その時までサヨナラ」 「同期」 「長い長い殺人」 「春、バーニーズで」 「ビート」 「東野圭吾「カッコウの卵は誰のもの」」 「双葉荘の友人」 「プラチナタウン」 「蛇のひと」 「本日は、お日柄もよく」 「三谷幸喜「short cut」」 「宮部みゆき「パーフェクト・ブルー」」 「向田邦子 イノセント 隣りの女」 「向田邦子 イノセント きんぎょの夢」 「向田邦子 イノセント 三角波」 「向田邦子 イノセント 愛という字」 「娘の結婚」 「山のトムさん」 「闇の伴走者」 「誘拐」 「楽園」 「理由」 「レディ・ジョーカー」 「緊急取調室 (2014)」 「ドラマ SP 緊急取調室～女ともだち～（2015）」 「緊急取調室 (2017)」 「緊急取調室 (2019)」 「緊急取調室（2021）」 「新春ドラマ SP 緊急取調室 特別招集 2022～8 億円のお年玉～」 9月10日 「おとなりコンプレックス」 テレビドラマ（海外） 9月1日 「ザ･ランナラウンズ」（The Runarounds／アメリカ）シーズン 1＊午後４時から独占配信 9月10日 「ザ・ガールフレンド ～あなたが嫌い～」（The Girlfriend／アメリカ）シーズン 1 ＊午後４時から独占配信 9月17日 「ジェン・ブイ」（Gen V／アメリカ）シーズン 2 ＊午後４時から独占配信 テレビドラマ（韓国） 9月1日 「偶然かな」 9月6日 「コンフィデンスマン KR」 ＊午後 10 時 30 分から独占配信 テレビドラマ（中国） 9月5日 「サレ妻の華麗なる復讐」 「紅い結婚～愛は復讐の裏に～」 テレビアニメ（日本） 9月12日 「チェンソーマン総集編」 テレビアニメ（海外） 9月10日 「ヘルヴァ･ボス」（Helluva Boss／アメリカ）シーズン 1 ＊午後4時から独占配信 バラエティー（日本） 9月3日 「セフレと恋人の境界線」シーズン 1 ＊午前0時から独占配信 バラエティー（海外） 9月5日 「ディッシュ・イット・アウト ～箱から広がる世界のレシピ～」（Dish It Out ／アメリカ）シーズン 1 ＊午後4時から独占配信 ドキュメンタリー（日本） 9月13日（土） 「ラウール On The Runway」 ＊独占配信