きのう、米沢市の公立高校の女性用トイレに、小型カメラが設置してあるのがみつかっていたことがわかりました。警察がカメラを回収し盗撮が目的だったとみて調べています。

県によりますと、きのうの午後1時半ごろに、米沢市の公立高校の女性用トイレに小型カメラが設置してあるのが見つかりました。

授業後の清掃の時間に2階のトイレを清掃していた生徒と担当の教員が小型カメラを見つけたため、その後学校内を調べたところ、3階のトイレにもカメラが設置されているのを見つけたということです。

カメラはそれぞれのトイレにひとつずつ、あわせて2つ見つかっています。



すぐに高校が警察に通報し、かけつけた警察がカメラを回収し内容を確認しているということで、発見時、録画状態だったかなど詳しいことはわかっていませんが、警察は盗撮目的だったとみて調べているということです。



学校は、きのうのうちに生徒や保護者にカメラが設置してあったことを伝え、注意を呼びかけるとともに、県高校教育課にも報告し対応を検討しているということです。

小型カメラがみつかった高校では、この週末に文化祭が開かれるということですが予定に変更はないとしています。