芸能事務所アソビシステムとツインプラネットが共同で手がけるメンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」がデビューすると28日、発表した。

24年9月から開催したオーディション「MEN’S YOAKE AUDITION 2024」で選ばれたアカリ（19）エノモトタクヤ（20）タマムラユウ（23）イデアツキ（23）と、モデルとして活動するヨシアキ（25）俳優として活動するウサタクマ（25）の6人で結成。日本の伝統的な文化「温泉」に「センス」を組み合わせた造語で、「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで世界の日常を包めたら」という思いのもと、ぬくもりをポップスサウンドに乗せてマイペースを届ける。

デビューシングル「YUAKE」が、29日に配信リリース。9月6日には東京ガールズコレクションのステージでの初パフォーマンスが決定。6人は「はじめまして、ONSENSEです！まだまだ未熟な僕たちですが、このたびデビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で」と呼びかけた。