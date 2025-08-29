巨人の泉圭輔投手が、２９日の阪神戦（甲子園）から１軍に昇格する。代わって、石川達也投手が移籍後初めて登録を抹消される。

泉は今季、開幕１軍入りし、中継ぎとして５試合に登板したが、防御率７・９４で４月１６日に２軍降格。２軍で調整を進めていたが、５月中旬に右肩痛のため故障班に合流した。その後はリハビリを経て、６月２７日に３軍のＥＮＥＯＳ戦（Ｇ球場）で実戦復帰し、７月上旬には２軍に昇格。今月２８日のイースタン・楽天戦（Ｇタウン）では９回に登板して１回無安打無失点、２奪三振で１０戦連続無失点をマーク。２軍での成績を、１８登板で５勝０敗４セーブ、防御率１・５３としていた。

石川はＤｅＮＡを戦力外となり、今季から加入。開幕ローテ入りして３月３０日のヤクルト戦で移籍後初先発でプロ初勝利。チーム事情で５月からは本職の中継ぎに戻り、１１試合連続無失点を２度記録するなど一時は勝ちパターン入りしていた。ここまでキャリアハイ３８登板で５勝３敗、防御率１・６２の成績だった。２８日の広島戦（マツダ）では３番手で登板して２回５安打１失点。疲労を考慮しての登録抹消とみられる。