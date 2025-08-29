【HG 1/144 GNアームズ TYPE-E（リアルカラーVer.)】 8月29日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：5,390円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 GNアームズ TYPE-E（リアルカラーVer.)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月29日11時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は5,390円。

本商品は「機動戦士ガンダム００」に登場した「GNアームズ TYPE-E」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。別売りの「RG 1/144 ガンダムエクシア」と統一感のある成形色カラー ＆ 新規デザインのリアリスティックデカールが付属したリアルカラーVer.となっている。

大型GNソード、GNビームガン、大型GNキャノンを配備し、GNアーマー形態への変形が可能。また、別売りの「RG 1/144 ガンダムエクシア」とのドッキング状態も再現することができる。

(C)創通・サンライズ