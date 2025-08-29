追分こうれん

道南の江差町や上ノ国町などに伝わる干し餅の一種。

農家のおやつ、保存食として古くから親しまれてきた。粳(うるち)米(まい)の粉を練って作っていたことから「粳(こう)練(れん)」の名がついたという。

農家のお母さんたちが製造・販売

現在はもち米に、砂糖と塩、黒ごまを加えて作る。米の香りとほのかな甘みが広がる素朴な味わいだ。

江差町では田植えが一段落した６〜７月、農家の人たちが作り始める。晴れた日に、お母さんたちがおしゃべりしながら生地を丸め、直径１２センチほどに薄く延ばしていく。２日間、すだれの上で天日干しすれば、パリッとした昔ながらの味の完成だ。

ＪＡ新はこだて江差地区女性部では、地元の民謡「江差追分」にちなんだ商品名で販売している。

「米が持つ自然なおいしさ、楽しんで」

ＪＡ新はこだて江差地区女性部長の笠原幸子さん

「米が持つ自然なおいしさが持ち味です。オーブントースターで焼くとサクサクに、油で揚げるとフワフワ感が増します。揚げたこうれんを鍋に入れても格別。お好みの食べ方で楽しんでほしい」

お取り寄せ

７枚入り８００円（税込み、送料別）。注文は、ぷらっと江差ＷＥＢショップで。

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。