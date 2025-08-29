²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë£·µåÃÄ10¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë ²Ö±àÂç¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤Ï¡Ö¤â¤¦¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³Í¤ì¤Ê¤¤¡×
¨¡¨¡¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¤ó¤À¡©
¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔËÌ¶è¡£¿À»³¡Ê¤³¤¦¤ä¤Þ¡Ë¤Î¿þÌî¤Ë·ú¤ÄµþÅÔ»º¶ÈÂç³ØÌîµå¾ì¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤·¤Ä¤é¤¨¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡¢¥×¥íµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤Ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤é¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡¢²Ö±àÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ö±àÂç¤«¤é½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£¸¶ÁïÂç¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Î£³²óÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ±»þ¹ï¡¢¿¼¤¤ÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ìîµå¾ì¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£·µåÃÄ10¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£°ÛÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤Î¤Ê¤«¡¢Æ£¸¶¤¬¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ö¾×·â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ£°¡¢Ã¥»°¿¶£¹¡¢Í¿»Íµå£°¡¢¼ºÅÀ£°¡£¼ººö¤Ë¤è¤ë½ÐÎÝ¤ò£±¤Äµö¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¤Û¤Ü´°àú¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö155¥¥í¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆ£¸¶¤¬º£Ç¯¤Î£¶·î¤Ë´ØÀ¾¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£µ¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¤Ç·×Â¬¤·¤¿¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ËÊÂ¤ÖµåÂ®¤À¡£
¡¡¼×ÆóÌµÆó¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÑ²½µå¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¾å°Ì¡Ê»ØÌ¾¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³Í¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÆ£¸¶¤Îµ»ö¡Ê¤¹¤Ç¤Ë11µåÃÄ¤¬»ë»¡¡ª ²Ö±àÂç½Ð¿È½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼êÃÂÀ¸¤Ø¹â¤Þ¤ë´üÂÔ Æ£¸¶ÁïÂç¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ë¤òÆÉ¤ß¡¢Æ£¸¶¤¬º£½Õ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢µ»ö¤Ï´ØÀ¾ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âô°æ»Ë¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤ËÆ£¸¶¤ÎÅêµå¤ò£²²ó¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÆ£¸¶¤¬¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼¡¸µ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï±¦¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Û
¡Ö½Õ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢£²¥«·î¤¯¤é¤¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æ£¸¶¤ÏÎÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î¤Ë155¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ëº£¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö±¦¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å75¥¥í¤È¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï²ÚÔú¤ÊÂÎ³Ê¡£ÎÏ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¡£½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¹¥µå¼Á¡£¤È¤¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤ËÁ´¿È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¶â´Ý¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾Âç»þÂå¤Î¶â´Ý¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÃæ¿´¤«¤é»ØÀè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅêµå´¶³Ð¤âÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢Æ£¸¶¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Íø¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¹ø¶Ú¡Ê¤Á¤ç¤¦¤è¤¦¤¤ó¡Ë¡¢É¨¤ÎÎ¢¤Î¿À·Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¢¶Ú¤ò¥º¥é¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆ£¸¶¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢È¾Ê¬¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ£¸¶¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÎÏ¤Ï¡¢°ìÈÖ¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ£¸¶¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä²¹ø¶Ú¡¢¾®ÅÂ¶Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼ÁØÉô¤Î¶ÚÆù¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ú50¥á¡¼¥È¥ë£¶ÉÃ£±¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡Û
¡¡Æ£¸¶¤ÎÅÐÈÄÁ°¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷Ãæ¡¢Æ£¸¶¤Ï»°ÎÝÂ¦¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤éº¸Íã¤Î¿Í¹©¼Ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌÔÁ³¤ÈÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£°ìÊâÌÜ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö50¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÊ¢¤¬¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÆþ¤ë´¶¤¸¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇÂ®155¥¥í¤ò¸Ø¤ë²Ö±àÂç¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡Æ£¸¶¤¬Á°½Ò¤·¤¿¡Ö¤ªÊ¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Íø¤¯¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ£¸¶¤Î50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£¶ÉÃ£±¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó»Ø´ø´±¤Î±üËÜÊÝ¾¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¿å¸ý¹â¹»¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ð¥Í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¤Û¤«¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤¿¤é¡¢º£¤â¥·¥ç¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢Í··â¤Ø¤Î°¦Ãå¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢Í··â¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤Þ¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÇÛµå¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤³¤³¤Ë¤¯¤ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÀµÌÌ¤ËÂÇµå¤¬Íè¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Æ£¸¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»×¹Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢½àÈ÷¤·¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎËö¤Ë¡¢Æ£¸¶¤Ï¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÎÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡Ú±ýÉü£³»þ´Ö¤ÎÄÌ³Ø¤ÇÌîµå¤Ë½¸Ãæ¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²Ö±àÂç¤«¤éNPB¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Æ£¸¶¤Ï¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤«¤é¡¢ÊÒÆ»£±»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ£¸¶¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÄÌ³Ø¤Ë±ýÉü£³»þ´Ö¤«¤«¤ëÊ¬¡¢´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ê¤É²ÈÂ²¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤ÏÎÀÀ¸³è¤è¤êÄÌ¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿º£½Õ¤Ï¡¢°ì»þ¤ÏÂÎ½Å¤¬67¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£º£²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï73¥¥í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë75¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢µ»½Ñ¤ä¿ÈÂÎÁàºî¤Ë¿Í°ìÇÜ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÆ£¸¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ØÂÎ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡Ù¤¿¤á¤ËÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤ÎµåÂ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì»ØÌ¾¤Ï¤ª¤í¤«¡¢£±°Ì»ØÌ¾¤¹¤é»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ÃÊ³¬¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ£¸¶¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Öµþ¼¢¥ê¡¼¥°¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¼å¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¤¥ê¡¼¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï´ØÀ¾¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê£µ¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¡Ë¤Ç¤âµþ¼¢¥ê¡¼¥°¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤äÐÇ¶µÂç¤ÎÀÖÌÚÀ²ºÈ¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¤Î³ØÇ¯¤Ë¤â¡Ø¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤Î½©¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜÅö¤ÎÆ£¸¶ÁïÂç¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£