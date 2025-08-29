俳優の高橋文哉が２９日、ＮＨＫ「あさイチ」で、出演中の朝ドラ「あんぱん」で演じている健ちゃんの独特ヘアスタイルについて説明。華丸も「すごいすっきり」と喜んだ。

この日は「あんぱん」で健ちゃんを演じている高橋がゲスト。朝ドラウォッチャーの華丸は、高校野球中継で「あさイチ」が休止していた間もＸで、健ちゃんの「ふうたんぬるか」という方言と、襟足が長すぎる髪形に触れていたことから、改めて「なかなか全国ネットで『ふうたんぬるか』という方言が出たので、たまらず執筆させていただきました」と笑い「しかもコテコテにならずスマートに」とナチュラルな方言に感心しきり。

だが高橋は「一番苦労したのが方言。全編方言のお芝居は初めてで、そこの緊張感はクランクイン前からずっとあって。（ヒロインの）今田さんが博多の方なんで、そのプレッシャーもありつつ」と振り返った。

また、視聴者からも「なぜあのスタイル？」と質問殺到なのが、健ちゃんの襟足が長いヘアスタイル。この日は襟足は短くなっていたが、高橋は「絶対地毛じゃないじゃないですか」と笑い、「撮影はいろんなものを駆使してやりますから。さすがにあそこまで伸ばせなかった」と、襟足長めヘアは地毛ではなかったと説明した。

大吉は、あの髪形について「私の見解は、６０年代はバンドブーム。グループサウンズブームがくるから、ウルフカットって最先端」とコメント。すると高橋は「おしゃれと、時代のはやりと、ディレクターやっているので。（スタッフから）襟足どう？って。これぐらい（あご）のイメージしてたら、ここまで（肩近く）いった。そこまでいったら健太郎らしいなって」と時代と職業から、独特の健ちゃんヘアが誕生したと説明した。

華丸は「周りも一切触れないじゃないですか」と言うと、高橋は「自然と伸びて、嵩とかにはいじられてるはずなんですけど…」と照れ笑い。華丸は「すごいすっきりしました」と納得の表情。高橋も「（健ちゃんは）意外とおしゃれさん」と話していた。