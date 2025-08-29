「なぜいつも私は、こんなふうに考えてしまうのか？」周囲との関係やちょっとした出来事に、心を乱されてしまうことは誰にでもあるのでは。お笑い芸人として活躍する川村エミコさんも、そんな“心のゆらぎ”を抱える一人。著書『精神科医Tomyの自分を大切にする習慣―しろちゃんと学ぶ心の守り方・癒し方』（フォレスト出版）などで知られる精神科医・Tomy先生と、「ネガティブな思考との付き合い方」や「自分を大切にする方法」について語り合っていただきました。お二人の出会いは『ノンストップ！』（フジテレビ）のサミット企画。番組内で聞き足りなかったことも含め、「どんな自分でも愛する方法」をPART1、PART2の2部構成で伺いました。（構成：内山靖子 撮影：本社 武田裕介）

【写真】Tomy先生の「トミくん」と「ライアン」

自分軸？ 他人軸？

川村：せっかく、またTomy先生にお会いできたので、今日は伺いたいことがいくつかあるんです。

Tomy：どうぞ、なんでも聞いて下さい。

川村：私の中には「誰かに必要とされたい」という思いが常にあるんです。たとえば、大学時代に「エミコちゃん、このお店知ってる？」って友達に聞かれたら、「うん、知ってるよ」って即答して、友達に必要とされたいみたいな。だから、検索とかめっちゃ早くて、大学時代には「Yahoo!」って呼ばれていたくらい。(笑)

Tomy：ハハハハ！

川村：当時、一般的に使われている検索サイトがYahoo!だったので。「川村に聞いたら、なんでも教えてくれるよ」って。それで自分の存在意義を確かめるじゃないですけど、自分がいる意味や居場所を作るクセがあるんです。これって、どういう心理なのでしょう？

Tomy：最近、自分軸という言葉がよく使われていますけど、僕がいつも言っている「自分がやりたいことをメインにしましょう」というのも自分軸の考え方です。つまり、自分で納得したことや自分の考えに沿ったことをやっていく。で、他人軸というのは「他人に嫌われたくない」とか「世間体が悪いことはしたくない」という考え方。川村さんがおっしゃる「誰かに必要とされていたい」というのも他人軸に近いんじゃないかと思いますが……。



川村：私の場合、自分軸と他人軸がミックスされているのかもしれません。私自身も何か新しいことを学ぶのが好きなので、自分の知らないことを検索するのはぜんぜんイヤじゃないんです。でも、そこに相手が出てきたときに、急に「必要とされたい」という思いが湧いてくる。「期待に応えたい」というサービス精神なのかもしれませんが。

Tomy：そうすると、自分がやりたくて他人の役に立ちたいと思っているのだから、自分軸の発想ですね。それで他人にも親切になれるんだから、心配しなくて大丈夫。とてもいい感じでバランスがとれていると思いますよ。

休んでいると罪の意識を感じてしまう

川村：もうひとつ、常に動いていないと落ち着かない自分がいるんです。だから、休みの日も予定をびっしり入れちゃって。実は、今日の午前中もスケジュールが空いていたので、お味噌作りのワークショップに参加してきました(笑)。たまに、何もしないまま1日ボーッと休んでしまうと、「ヤバい！ 今日は何もしていない」って後悔してしまう。のんびり休んでも、罪の意識を感じなくなるには、どうしたらいいんですか



Tomy：気持ちの問題を気持ちで解決するのはすごく難しいんですよ。僕も休みの日に何もしないと、「１日がダメになった」と感じていた時期もありました。で、そう感じないために、環境を整えるようにしたんです。

川村：環境を整えるとは？

Tomy：たとえば、僕は月に１回、１泊２日くらいの旅行の予定を入れるようにしています。そうすると、先週旅行に行ったんだから、今週はグダグダしていてもいいやと思える。逆に、来週旅行を控えているから、今週はダラダラしていてもいいやとか。そのペースは人によって違うので、自分にしっくりくるように環境を整えるといいですね。「ここまでやると疲れちゃう、これだと空しくなる」というバランスを考えて自分の環境を最適化すれば、たとえ１日じゅう休んでいる日があっても罪悪感にかられずに済むはずです。

川村：月１旅行は無理かな〜（笑）。でも、必要がなければ、無理に休もうと思わなくていいんですね？

Tomy：「無理に」が良くないんですよ。それは他人軸の考え方だから。僕のところにも「自分を好きになれない」って相談に来る方が多いけど、自分を好きになれない人は他人に合わせ過ぎちゃって、自分の気持ちがわからなくなっていることが多いんです。だから、何事に対しても、「自分の素直な気持ちってなんだろう？」と、常に考えるクセをつけておいたほうがいいですね。今、自分が右に行きたいのか、左に行きたいのか。お昼にラーメンが食べたいのか、カレーなのかって。日頃からそういう訓練をしておけば、「無理に休もう」とは思わなくなりますよ。逆に、本当に休みたいときには、素直に「休もう」と思えますしね。



『精神科医Tomyの自分を大切にする習慣』（著：精神科医Tomy /フォレスト出版）

自分から人を誘うのが苦手です

川村：あとですね、自分から人を誘うのも苦手なんですよ。かれこれ３年ほど、宮崎県の高千穂峡にすごく行ってみたいと思っているんですけど、どこの空港からも車で２時間くらいかかる遠い場所なので、「一緒に行こうよ」って友達を誘うことができなくて。御蔵島で野生のイルカと一緒に泳ぎたいというのも５年くらい前から思っているんですけど、料金が高い上に6人揃わないと船が出ないので、５人も友達を誘えないのが悩みです。

Tomy：僕も、誰かを誘って「返事がこなかったら、どうしよう？」と思ってしまう性格なので、人を誘うのは苦手です。「断られたら、どうしよう？」って思うから。

川村：そうなんです。誘って断られるのがイヤだから、私の場合、わざと前日に誘うんですよ。前日なら、相手も予定が入っているのが当然だから、断られてもそんなに傷つかないって。(笑)



朝早く起きて、どうしても食べたかった「カツオ」専門のお店へ。朝からカツオを食べて元気モリモリでした！これは通ってしまいそうです。（写真提供：川村さん）

Tomy：僕もですけど、川村さんは回避性な性格である傾向が強いのでしょう。「失敗するくらいなら、やらないほうがマシ」っていう。

川村：多分、いじめられっ子だったからだと思うんですけど、「嫌われたくない」という願望がものすごくあるんです。で、ゼロか100かで、ちょっとでも相手がイヤそうなそぶりを見せたら、バーン！と自分の壁を閉じちゃいます。(笑)

Tomy：でも、だからと言って、100％縁を切る必要はないかもしれません。「この人とは相性が悪い」と思ったら、無理に関わらなくてもいいけれど、人間はビリヤードの玉のようなものだから、同じ方向に進んでいるときもあれば離れていってしまうときもある。でもご縁があれば、またスーッと近づくこともありますからね。

川村：ご縁があれば、自然と近づいていく。じゃあ、上手く誘えないときがあっても、自分を責めなくていいんですね。

Tomy：ぜんぜんいいと思います。ただ、さっきおっしゃった高千穂峡やイルカと泳ぎに行くために誰かを誘いたいという場合には、ハブ＆スポーク方式で人間関係を作っておくのがおすすめです。

川村：ハブ＆スポーク方式？

Tomy：飛行機で目的地に行く場合、直行便で現地まで一直線に飛んでいくのと、まずはどこかハブになる大きな空港まで飛んで、そこから小型機に乗り換えて現地まで行く方法がありますよね。後者のハブ＆スポーク方式を人間関係にも応用し、まずはイベントや旅行を企画するのが好きなハブになる人と知り合っておく。で、その人に「イルカと泳ぎに行きたいんだよね」ってそれとなくささやいておけば、「ああ、いいですね」って気軽にツアーの人数を集めてくれたりしますから。

川村：幹事役が好き、みたいな人ですね。

Tomy：そう。僕の後輩にもハブになってくれる人がいるので助かっています。

川村：私、友達が少ないから、そういう人いるかな〜？

Tomy：友達の友達までたどれば、１人くらいいるんじゃないですか。それでもいなかったら、僕を誘ってくださいよ(笑)。川村さんからのお誘いなら、スケジュールが空いている限り、喜んで行きますよ。

川村：ほんとですか！嬉しいです。

オレンジ色のペンを見る度に

川村：あれこれお尋ねしてなんですけど、私、過去のイヤな記憶が今でも蘇ることがよくあって……。

Tomy：たとえば、どんなことですか？

川村：小学校のときに新聞部に入っていて、Ｍちゃんという子のペンが机に置いてあったので、それを借りて記事を書こうとしたら色が出なかった。で、その後、別の友達がそのペンを使おうとしたので「そのペン、色が出ないよ」と言ったんですね。そうしたら、Ｍちゃんがちょっとイヤな顔をしたんです。そのときに、私のペンじゃないのに、そのペンの情報を言ってしまったことをすごく後悔したんですよ。ああ、余計な一言を言っちゃったなぁって。今でもオレンジ色のペンを見る度に、そのことを思いだしちゃうんですけど、これってどうしたらいいですか？

Tomy：あまり気にしないことですね。多分、Ｍちゃんは覚えてもいないと思いますよ。

川村：でも、私はすごく後悔して。私のペンじゃないのに、言っちゃいけなかったんだって。人の物に関して何かを言うのはもう一生やめようと、そのときに思いました。

Tomy：そのときの記憶が嫌な記憶として刻み込まれてしまったんですね。で、そういうときは、だいたい疲れているときなんですよ。寝不足だったり、お腹がすいていたり、風邪をひきかけていたりすることが多いので、体調を整えてあげると精神的にもラクになります。

川村：なるほど。そのときのことを思い出してしまったら、「私、今、疲れているんだな」と思って、美味しいものでも食べに行けばいいんですね。

Tomy：もしくは、寝不足かもしれないから、早く寝るようにするとか。悩んだ気持ちをあまりほじくらず、行動を変えて気分転換するのがおすすめです。

川村：確かに、ウォーキングやランニングをするとスッキリします。いろんなことがどうでもいいって思えるので。

Tomy：いいですね。嫌な気分になったときは環境と行動を変えて、「今」に集中すればいいんです。僕の場合は、精神的にイヤなことがあると、いつも「こいつに長電話しよう」という相手がいます。(笑)



川村：すごい友人ですね。私の場合、「今日は何もせずに、１日が過ぎてしまった」と落ち込んだときは、湘南乃風さんの『水連花』を聴きながら、キックボクシングのエクササイズをしています。そうすると、モヤモヤしていた気持ちが吹っ切れるんです。

Tomy：いいですね。気持ちの切り替えが自然とできていらっしゃる。

川村：そういう「気持ちの切り替えリスト」みたいなものを作っておけばいいんですね。

Tomy：そうそう、自分用のお薬をいっぱい用意しておけば、ネガティブな気分になったときも安心です。

40歳になった瞬間、無双状態に

川村：今日は色々と質問させていただきましたけど、そう言えば、私は40歳になった瞬間に、突然、無双状態になったというか。ガシャン！ガシャン！って自分の体に鎧がついたみたいで、もう何も怖くないって強い気持ちになったんですよ。



Tomy：ありのままの自分を受け入れられたのでしょうか。

川村：いやいや、どん欲ですから(笑)、ぜんぜんそんなこと思っていないです。でも、と同時に、そこがまたネガティブなところなんですけど、人生80年だとしたら、あと半分しかない、もう時間がないって思っちゃって。

Tomy：僕も今年で47歳になりましたけど、40歳を過ぎて死を意識すると、どうせ死ぬんだから、まあいいやと思いませんか？

川村：う〜ん、だからと言って、手を休めることもなく、休みの日にいっぱい予定を入れて頑張っちゃったりするんですけど。

Tomy：でも、この年齢になると「こうあらねば」という自分に対する縛りがなくなるから、それこそ無敵な状態で自分の好きなことをやれますよね。僕も今が一番楽しいですよ。自己肯定感もめっちゃ高いし。

川村：素敵〜。

Tomy：人生後半になったら、それこそ自分が優先したいものを認識することが大事ですよね。僕は、12年前にパートナーを亡くして。ちょうどその時期に仕事でも色々あって、うつ病を患ってしまった。でも、すべてをなくしたそのときに、最低限、自分が望むことは取り戻さなきゃ人生悔しいよねって思ったんです。おかげさまで、今は新しいパートナーにも恵まれて、家に帰れば彼とワンちゃんや猫ちゃんもいるし、書きたい本も書いている。自分の欲しいものがすべて揃っているから、いつ死んでも後悔はしないかも。そんな環境をみんなに作ってほしいから、『自分を大切にする習慣』っていう本も書いたんですよ。人生後半になったら、他人軸にとらわれている場合じゃないですよって。

川村：私はすでに45歳だから、結婚はできないんじゃないかと思っているんですけど……。

Tomy：そんなことないですよ。本当はやりたいと思っているのに、やらないままで人生を終えたら、死ぬ瞬間に絶対そのことを思いだしますよ。

川村：なんで、高千穂峡に行かなかったんだろうって。(笑)

Tomy：そうそう。だから、友達を誘えなかったら、１人でもいいから行ったほうがいい。

川村：そう言っていただけると嬉しいです。ためになるお話をたくさん聞かせていただいて、今日は本当にありがとうございました。