フェンディのバッグ新作♡秋冬を彩るシアリングの輝き

イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）から2025-26年秋冬ウィメンズコレクションの新作バッグが登場します。注目は艶やかなシアリングをまとったアイコンバッグたち。優雅な光沢と柔らかな質感が魅力のデザインは、クラシックさとモダンさを融合させ、コーディネートを格上げしてくれます。

アイコンバッグがシアリングで進化

フェンディを象徴する「ピーカブー」「マンマ バゲット」「バイ ザ ウェイ」が、シルキーなシアリングを纏い、よりラグジュアリーに進化しました。

特に「ピーカブー ミニ」と「マンマ バゲット」は、滑らかな毛並みが放つ輝きが魅力。シンプルなフォルムに素材の高級感が映え、デイリーにも特別なシーンにもマッチします。

ダイアナからWEB限定カラー登場♡オブリークトゥローファーに注目

職人技が光るデザインとディテール

ピーカブー ソフト スモール

価格：1,067,000円（税込）

ピーカブー ソフト ラージ

価格：1,281,500円（税込）

「ピーカブー ソフト」は、ストラップの機能性を備えながら、密度の高いシアリングで豊かな表情をプラス。中央には職人による手描きペイントが施され、ユニークな表現が際立ちます。

マンマ バゲット

価格：612,700円（税込）

バイ ザ ウェイ

価格：503,800円（税込）

「バイ ザ ウェイ」には3D効果のシェブロンパターンが採用され、アーカイブのファーに着想を得たV字のストライプが存在感を演出。フェンディの伝統と創造性が見事に融合しています。

新作は9月上旬よりフェンディ直営店および公式オンラインストアにて順次発売予定です。

秋冬スタイルを彩るラグジュアリーな一品

シアリングの柔らかな光沢とフェンディならではの職人技が融合した新作バッグは、この秋冬の装いをラグジュアリーに仕上げてくれる存在。

クラシックなデザインと現代的なセンスが調和したアイテムは、日常にも特別なシーンにも寄り添い、大人の女性にふさわしいエレガンスを演出します。

心ときめくバッグで秋冬ファッションをもっと楽しんでみてください♡