¡Ú¸¶ºîºÆ¸½¡ÛÌ¡²è¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¿Íµ¤Ä¶¿Í¡Ö°Ëâ¾·³¡×¤¬¤°¤¤ÆÝ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
Ì¡²è¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤Ä¶¿Í¡Ö°Ëâ¾·³¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö°Ëâ¾·³·¿¤Î¤°¤¤ÆÝ¤ß¡Ê¼âÀ½¡Ë¡×¤¬¿·È¯Çä¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¶À¤¡×¤Î23´¬¤È24´¬¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Öµ´½Ð¤·¤Î³ø¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤°¤¤ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
µ´½Ð¤·¤Î³ø¤È¤Ï¡¢°ËâÄ¶¿Í²ñ¤Î¥¦¥½È¯¸«´ï¤Ç¡¢°ËâÄ¶¿Í³¦¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¡£°ËâÄ¶¿Í³¦¤ËÂ¤È¿¤äËÅÈÀ¤ò´ë¤Æ¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ÔÃ£¤Ï¤³¤Î³ø¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤é¤ì¡¢µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï²¿¤âµ¯¤³¤é¤º¡¢µ¶¤ê¤¬¤¢¤ë¼Ô¤Ë¤Ï²Ð½ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
°Ëâ¾·³·¿¤Î¤°¤¤ÆÝ¤ß¤Ï¼â¡Ê¤¹¤º¡Ë100¡ó¤Î¤°¤¤ÆÝ¤ß¤Ç¤¹¡£¼âÀ½¤Î¼ò´ï¤ÏÇ®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¯¡¢ßó¤¬Áá¤¯¤Ä¤¡¢Îä¼ò¤âÎÃ¤ä¤«¤Ë°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¼ò¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ª¼ò¤ÎÅùµé¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼â¤ÏÍ»ÅÀ¤¬231.9¡î¤Î°Ù¡¢Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ë²Ð¤ÇßÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÍÏÍ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡ª
¡Ö°Ëâ¾·³·¿¤°¤¤吞¤ß µ´½Ð¤·¤Î³ø¡×¤Ï8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£