欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグの組み合わせ抽選会（２８日＝日本時間２９日、モナコ）が行われ、日本代表ＭＦ遠藤航のリバプール（イングランド）はレアル・マドリード（スペイン）や同ＭＦ堂安律の所属するＥフランクフルト（ドイツ）などと対戦することになった。英メディア「ＢＢＣ」は「かなり厳しい戦いが予想される」と報じた。

日本選手は９人（９チーム）が参戦。ＤＦ伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はＭＦ守田英正のスポルティング（ポルトガル）などと激突。ＭＦ南野拓実のモナコ（フランス）はＲマドリード、ＤＦ高井幸大のトットナム（イングランド）などと顔を合わせる。ＤＦ板倉滉のアヤックス（オランダ）はインテル・ミラノ（イタリア）、ＤＦ橋岡大樹のスラビア・プラハ（チェコ）、ＤＦ鈴木淳之介のコペンハーゲン（デンマーク）はともにバルセロナ（スペイン）に挑む。

１次リーグは３６チームが異なる８チームと対戦。上位８チームが決勝トーナメントに進み、９位から２４位の１６チームはプレーオフで残りの８枠を争う。９月１６日に開幕し、決勝は来年５月にブダペストで開催される。