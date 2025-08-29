映画評論家の有村昆氏が２８日にテレビ東京系で放送された「じっくり聞いタロウ スター近況（秘）報告」に出演し、２０２１年５月に写真週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」で不倫を報じられ、激変した生活について語った。

有村氏は「めっちゃ反省してます。バカな限りです」と軽率な行動を反省した。レギュラー番組５本を失い、自粛生活に入った当時について有村は「基本は家にいる。保育園の送り迎えだけ行っていた。サングラスかけたりあやしい格好で送り迎えしていた。自粛で１カ月ずっと家にいるとおかしくなってしまうというか。買い物は両親に手伝ってもらって、基本は表に出ない」と振り返った。その自粛期間中にフリーアナウンサーの丸岡いずみとの離婚を発表した。

有村氏は「最近呼ばれる番組が宮崎謙介さんと原田龍二さんとセットで呼ばれるんです」と不倫を報じられた３人でまとまって需要があることを明かした。ＭＣの名倉潤は「そのメンバーは許されてるメンバーです」と指摘した。

有村氏は「３人だけのＬＩＮＥグループ『アニキの会』っていうのがあるんです」と話すと名倉らは爆笑。「そこで龍二アニキが『昆ちゃん大丈夫だ』、宮崎さんも『昆さん、下を見て下さい。下を見れば僕は２回やってますから。僕がいます』傷をなめ合ってるんです」と語った。

現在はインバウンド向けのホテル１１軒を都内で所有しているという。