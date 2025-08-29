趣里と三山凌輝、結婚していた 第1子妊娠も発表 急きょ発表の経緯も説明
趣里と三山凌輝が29日にそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚していたことを発表。第1子妊娠中であることも発表した。
趣里と三山は、両名の署名が入った同様のコメントを画像の形式で投稿。「三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告。第1子妊娠中であることも明かした。
出産したあとの報告を予定していたが「出産までの間、少しでも穏やかな環境で 過ごせるようにとの思いから、このタイミングで ご報告させていただくことになりました」と、急きょ妊娠中の発表になったことも明かしている。
三山と言えば、今年4月に週刊文春で、人気YouTuberとの間の婚約をめぐるトラブルが報じられていた。その後、三山はダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」メンバーとしての活動を一時休止し、所属事務所から独立することを発表していた。
【趣里・三山凌輝、コメント全文】
皆様
いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。
2人の間に新しい命も授かることができました。
何よりも無事に第一子が誕生してから、
皆様にお伝えしようと思っていたのですが、
出産までの間、少しでも穏やかな環境で
過ごせるようにとの思いから、このタイミングで
ご報告させていただくことになりました。
私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている
方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています。
これからも2人で力を合わせて
心安らぐ家族を築けていけるように
努めていきたいと思っております。
温かく見守っていただけたら幸いです。
2025年8月29日
三山凌輝 趣里
引用：「趣里」インスタグラム（＠shuri.and.mg.official）
