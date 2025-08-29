吉田明世「今は親同士がLINEでつながったりすると、関係がずっと続くのはいいですね」SNS時代の子どもの交友関係を語る
タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。
8月25日（月）の放送では、子どもの幼なじみとの友情にまつわるリスナーからのメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
昨日の夜、娘の友達家族と花火をしました。娘は10歳。友達とは2歳の頃からの付き合いで、別の学校に通っていますが今でもよく遊んでいます。特にケンカもせずずっと仲良く遊んでいるので、本当に気の合う間柄なのだと思います。来年も、10年後も、そんな関係が続いていってほしいと願うばかりです。
＊
このエピソードにユージは「すごいじゃん！ もう長い付き合いだね」と感心。
吉田も「2歳の頃からということは、幼稚園や保育園が一緒だったんでしょうね。私が子どもの頃は、保育園の友達とその後会うことってなかったです。連絡手段もなかったですし。でも今は親同士がLINEでつながったりすると、関係がずっと続くのはいいですね」と、時代の変化を交えてコメントしました。
さらにユージは、自身の幼少期について「僕はアメリカで生まれて、日本でもあちこち住んでいたから、1つの学校を最後まで通い切ったことがないんです。だから、こういう仲間は本当にうらやましいですよ」と打ち明けました。
すると吉田は「そのぶん、どこに行っても友達ができるのは素敵ですよね」とフォロー。ユージも「確かに友達の数は多くなります」とうなずきつつ、「でも幼なじみのように長く続く関係もいいですね」と語りました。
最後に吉田は「関係がずっと続くといいですね」とリスナーの思いに寄り添い、番組ではリスナーからのリクエスト・ケツメイシの楽曲「友よ 〜 この先もずっと…」をオンエアしました。
パーソナリティの吉田明世、ユージ
