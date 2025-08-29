☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ボス、ソフトバンク＝上沢

ソフトバンクはここまで９勝６敗の上沢が登板する。勝てば自身は日本ハム時代の２１年以来となる２ケタ勝利だ。今季、ソフトバンクはここまで大関が１１勝、有原が１０勝、モイネロが１０勝と３人が２ケタ勝利にのせている。上沢が１０勝目を挙げ、２ケタ勝利が４人となれば、球団では２００５年の杉内俊哉（１８勝）、斉藤和巳（１６勝）、和田毅（１２勝）、新垣渚（１０勝）以来２０年ぶりとなる２ケタ勝利４人以上となる。

球団最多は６人。６人が２ケタ勝利をマークしたのは次の通り。

▽１９５６年

田沢 芳夫 １５勝 ８敗

野母 得見 １４勝 ６敗

長光 告直 １３勝 ７敗

小畑 正治 １２勝 １敗

皆川 睦男 １１勝１０敗

戸川 一郎 １０勝 ４敗

▽１９６３年

森中千香良 １７勝 ８敗

杉浦 忠 １４勝１６敗

スタンカ １４勝 ７敗

三浦 清弘 １３勝１２敗

皆川 睦男 １２勝 ９敗

高橋栄一郎 １１勝 ６敗

日本ハムとの激しい首位争いが続くだけに上沢の勝利が欲しいところだ。

（その他のカード）

☆阪神―巨人（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、巨人＝山崎

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝高梨、広島＝森

☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ジャクソン、中日＝柳

☆日本ハム―楽天（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、楽天＝荘司

☆西武―オリックス（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、オリックス＝九里

