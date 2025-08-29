秋に楽しみたい野菜や果物に、異変が起きています。群馬の農家は、高温の影響で表面につやがなく出荷できない「ぼけナス」に頭を悩ませています。細くなったり病気にかかたりするネギ、一部が緑色のままの巨峰も。価格の動向や今後の見通しを調べました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「異変…“秋の味覚”どうなる？」をテーマに解説します。

■猛暑の影響で…前橋の畑で何が？

山崎誠アナウンサー

「今年の猛暑はなかなか終わりが見えません。今週末も関東・中部・関西の広い範囲で体温に迫る猛暑が予想されていますが、味覚の秋を前に今、畑で異変が起きているといいます。28日にevery.が取材したのは、群馬・前橋市のナス農家です」

ナス農家の田所恭一さん

「これが『ぼけナス』です」

山崎アナウンサー

「当然、ナスをののしっているわけではありません。少し色あせたナスを『ぼけナス』と表現するんです。田所さんによると、全体の1割近くが『ぼけナス』です。味は普通のナスと同じそうですが、出荷はできないということです」

「ここ数年は暑いので『ぼけナス』が出ていて、今年は例年よりも廃棄が多いということです」

桐谷美玲キャスター

「味が変わらないのであれば、もったいないような気がしちゃいますけどね」

森圭介アナウンサー

「出荷してほしいなと思いますけど、出荷すると価格が落ちてしまうなど、いろいろあるんでしょうね」

■「ぼけナス」が出荷できない理由

山崎アナウンサー

「安価に出荷すると、適正なナスの価格が下がってしまうといった影響もあるということです。『ぼけナス』は、農業の世界では正式には『つやなし果』と呼ばれるそうです。つやのない果実、と書きます」

「日本のナスの最大産地、高知県の農業振興部に聞きました。つやなし果はナスが高温にさらされ、表面から水分が蒸発してしまい、色あせるとかガサガサになってしまった状態だそうです。高温や乾燥による水分の不足で発生しやすくなるということです」

「私たちの取材でも『ぼけナス』になってしまうと、日持ちが悪くなるなどの問題があり、出荷できなくなると分かりました」

忽滑谷こころアナウンサー

「地元の直売所なんかで訳あり品として売られていたら、買いたくなりそうです。こうした出荷できないナスがあるということで、ナス全体の価格もちょっと気になります」

■前週より13％UP…ナスの最新価格

山崎アナウンサー

「こうした影響がどう価格に出てくるのか。東京都中央卸売市場の大田市場のナスの最新の取引価格（8月15日〜21日）は、前の週に比べて13%アップ。ただ、去年の同じ時期と比べると6%安い状況です。去年もかなり暑く、高かったようですね」

「去年の同じ時期と比べると少し安いんですが、それでも価格は上がっているということです。28日に都内のスーパー3店舗に聞いたところ、値段は1袋4〜5本入りで214円、248円、378円という結果になりました」

森アナウンサー

「（価格に）結構差があるようには見えますけど、ナスは大きさが全然違いますよね」

桐谷キャスター

「確かに、いろいろありますからね」

山崎アナウンサー

「秋ナスという言葉がありますが、旬を迎える秋の価格がどうなるのか。東京大田市場の目利きのプロである青果の仲卸「大治」の本多諭社長に聞きました」

「今後の天候次第ですが、今畑にあるものが猛暑と干ばつから回復するのは難しいといいます。これから種植えをする西の産地でも、種植えの時期をずらすかもしれないということで、そうなると品薄になって今後価格が高くなる可能性があるとのことです」

■高温と少雨でネギの生育にも影響

山崎アナウンサー

「他にもネギの価格が少し変わっています。実感する方いますか？」

桐谷キャスター

「細いですよね」

森アナウンサー

「小ぶりというか、結果的に高く感じますよね」

山崎アナウンサー

「そうなんです。鳥取県西部の特産である白ネギを育てている米子市の農家を取材しました。今年は日中の高温に加えて夜間も気温が下がらず、ネギが全体的に細い状態です。さらに降水量も少なく、根が腐ってしまう病気が発生したネギもあるといいます」

AKIRA FARMの村田彰さん

「（暑さ対策が）基本的にはないんですよね。『元気でいてくれ』と願うぐらい」

■9月出荷予定のネギ、順調に生育

山崎アナウンサー

「それでも9月に出荷予定の白ネギは、順調に生育が進んでいるということです。大治の本多社長も『8月より9月はいいと聞いている。少し前の高値からは落ち着いてきたが、今後も太めのネギは調達するのは難しい』と話しています」

■ブドウ農家「収穫量は少ない」

山崎アナウンサー

「異変が起きているのは野菜だけではありません。28日、千葉・松戸市にある『加藤ぶどう園』を訪ねました。7月と8月の猛暑によって、本来は紫に染まるはずの巨峰が、部分的に緑色のままだということです」

加藤正芳さん

「乾燥には強い植物なのですが、あまり暑くなりすぎると生育が阻害されてしまって、いわゆる高温障害になってしまいます。今年は（収穫量は）少ないですね」

■市場では昨年同期より14％UP

山崎アナウンサー

「都内のスーパー3店舗で山梨産の巨峰を比べました。1房430円と538円、取り扱いがない店舗もありました。大田市場では8月15日〜21日、去年の同じ時期よりも14%高い価格で取引がされています」

「秋の価格はどうなるのか。本多社長は『適正価格で推移。9月になるとハウスものから露地栽培で手に取りやすい価格のものが出てくる。今、色づきの時期が遅れていても、暑いと甘みがのるので、この秋は美味しいブドウが食べられるのではないか』とみています」

森アナウンサー

「美味しいものを食べましょう」

山崎アナウンサー

「農家の皆さんもこの暑さに負けないように、さまざまな工夫をされていると思います。秋の味覚を楽しめるように、この暑さが落ち着くことを願っています」

