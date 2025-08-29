¥¥ã¥ê¥¢½é¡ª¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¾×·â¤Î1»î¹ç4È¯¡ª49¹æ¤ÇÂçÃ«¤Ë4ËÜº¹¡¡ÆÈÁöÂÖÀªÆÍÆþ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º19¡½4¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢49ËÜ¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÁÐ¾õÂÖ¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¤â¤Ï¤äÃ¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£15¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éËÜµò¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÖMVP¡×¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢4È¯ÌÜ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê3ÈÖ¼ê¡¦¥¹¥¨¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ë¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¤·¡¢¼«¿È½é¤Î1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë49¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ËÜµò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ÇÁíÎ©¤Á¡£¡ÖMVP¡×¥³¡¼¥ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö12¡×¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤â¼«¤é¡È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¾Ð´é¤Ç¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¯¥ï¥ó¥È¥ê¥ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÃæÃÊÀÊ¤ËÆÃÂç¤Î46¹æ¥½¥í¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÈ´¤¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁê¼ê2ÈÖ¼ê¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁÀ¤Ã¤Æ±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë47¹æ2¥é¥ó¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2È¯¤ËËÜµò¥Õ¥¡¥ó¤â¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢12¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥³¥Ã¥¯¥¹¤Î³°³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø48¹æ3¥é¥ó¡£°µ´¬¤Î1»î¹ç3È¯¤ËËÜµò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¬¤¯¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥ó¤â¶Ã¤¤Ê¤¬¤é3È¯¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡1»î¹ç3È¯¤Ï²áµî¤Ë¿ôÅÙµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4È¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼11Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»î¹ç¤¬¤Ê¤¤ÂçÃ«¤Ë4ËÜº¹¤òÉÕ¤±¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÆÈÁöÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÂÇÅÀ¤â119ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ë11º¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬4È¯¤ÇµåÃÄµÏ¿9ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬20°ÂÂÇ19ÆÀÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯¤·¡¢Âç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡