【ニューヨーク＝金子靖志、テヘラン＝吉形祐司】英国、フランス、ドイツの欧州３か国は２８日、イランの核開発活動を制限する「イラン核合意」で重大な違反があるとして、国連安全保障理事会の決議に基づく対イラン制裁を復活させる手続きを始めた。

３０日以内に「制裁解除の継続」を求める安保理決議が採択されなければ、金融や武器取引などの制裁が復活する。

英仏独は２８日、安保理に「イランの重大な合意違反」を通知した。２９日にも安保理の非公開会合で議論が行われる見通しだ。英仏独は共同声明で、イランが核合意の上限を超えて貯蔵する濃縮ウランは「民生用としては正当性がない」と指摘し、「イランの核計画は依然として国際社会の平和と安全に対する明らかな脅威だ」と断じた。

核合意ではイランに重大な合意違反があった場合、国連制裁を復活させる「スナップバック」という規定が定められている。核合意が１０月１８日に１０年間の期限を迎えるとスナップバックを発動できなくなるため、英仏独は手続きに着手した。

イラン外務省は２８日、「違法な安保理への通告を断固拒否し、可能な限り強い言葉で非難する」との声明を発表した。制裁復活手続きの開始は、核合意が規定する英仏独中露とイランによる合同委員会を経ておらず、英仏独に資格もないため「無効だ」と主張した。一方、親イランの中露は協議継続に向け、１０月の制裁復活手続き期限を延期する安保理決議案を準備しているという。

イラン核合意は米英仏独露中とイランの間で２０１５年に結ばれた枠組みだ。イランが核兵器開発につながる活動を制限する代わりに、経済制裁を解除した。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）がイランの履行状況を監視する仕組みも盛り込まれていた。しかし、１８年に米国が一方的に離脱し、制裁を復活させると、イランは対抗措置として高濃縮ウランの製造を進め、合意を大きく逸脱する事態となった。