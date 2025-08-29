中国カンブリコンが投資家に警告、ファンダメンタルズから乖離 新製品の発表予定はない 中国カンブリコンが投資家に警告、ファンダメンタルズから乖離 新製品の発表予定はない

連日の株価急騰を受け、中国AI半導体設計大手のカンブリコンが投資家に警告。



連日の株価急騰を受け、中国AI半導体設計大手のカンブリコンが投資家に警告。



同社の株価がこの1カ月で2倍以上に上昇、7月28日以来134%も上昇している。同社の株価上昇は同業他社を上回り、関連指標のパフォーマンスを大幅に上回っている。株価が同社のファンダメンタルズから乖離するリスクがあり、投資家は大きなリスクに直面する可能性がある。同社の2025年度の売上高は50億元から70億元と予測している。カンブリコンは新製品を発表する予定はありません、最近ネット上で出回っている新製品に関する情報は虚偽です。



エヌビディア「H20」生産停止要請や中国政府の国産半導体の利用推奨を受け、中国半導体銘柄は連日大幅上昇している。中でも中国版エヌビディアと呼ばれているカンブリコンは上期決算で過去最高益を記録したこともあり、株価は上場来高値を更新している。設備投資拡大や政府の半導体取り組み強化を受け、米ゴールドマンサックスは同社の目標株価を50%引き上げ1835元に設定している。

