LANEIGEのスリーピングマスクシリーズからリニューアル商品2種が発売

アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE」は8月30日、スリーピングマスクシリーズからリニューアル商品「ウォータースリーピングマスク N」と「シカスリーピングマスク N」を発売します。

■新スリーピングテクノロジーでうるおいケア！

両商品では、独自成分と処方を組み合わせた「新スリーピングテクノロジー」を搭載。肌の修復が進む睡眠中に、必要な成分を長時間届け、うるおいバリアをサポートします。

「ウォータースリーピングマスク N」（3,740円）は、Magneticヒアルロン酸、Hiperヒアルロン酸、Eco-bridgeヒアルロン酸を配合したジェルクリーム。

異なる特性をもったヒアルロン酸が、瞬時に角質層のすみずみまで溶け込むようになじみ、一晩にわたり肌のしっとり感をかなえます。

「シカスリーピングマスク N」（3,850円）は、整肌うるおい成分のマデカッソシド、アシアチコシド 、ツボクサ花／葉／茎エキスを配合。

外的要因によってゆらぎやすくなった肌のコンディションを整え、みずみずしいうるおいで満たすことで、すこやかで安定した肌状態へ導きます。

■商品概要

商品名：ウォータースリーピングマスク N

容量：70mL

価格：3,740円

商品名：シカスリーピングマスク N

容量：60mL

価格：3,850円

発売日：2025年8月30日

（フォルサ）