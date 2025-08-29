アマプラ9月新着コンテンツ発表「ラウール On The Runway」「366日」「コンフィデンスマンKR」など
【モデルプレス＝2025/08/29】2025年9月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。
7月に劇場公開された吉沢亮主演のコメディ映画『ババンババンバンバンパイア』を9月15日（月・祝）から世界200以上の国と地域で独占配信。銭湯に住み込みで働く美しきバンパイア・森蘭丸（吉沢）は、銭湯のひとり息子・立野李仁（板垣李光人）が究極の味わいである「18歳童貞の血」を得るために成長と純潔を見守っていたが、ある日、李仁がクラスメイトの葵（原菜乃華）に一目ぼれしてしまったことで、決死の童貞喪失阻止作戦に乗りだす。
荒木飛呂彦氏の人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の「岸辺露伴は動かない」の中で人気を誇るエピソードを、ヴェネツィアで邦画初となるオールロケを敢行し完全実写化した『岸辺露伴は動かない 懺悔室』を9月12日から世界独占配信。漫画家・岸辺露伴（高橋一生）は取材で訪れたヴェネツィアの教会で、仮面を被った男の懺悔を聞いてしまう。それは誤って浮浪者を殺したことでかけられた「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」呪いの告白だった。奇妙な告白にのめりこむ露伴は、相手を本にして人の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう。やがて自身にも「幸福という名の呪い」が襲いかかっている事に気付く。原作に映画オリジナルのエピソードを加え、時空を超えて続く「呪い」に満ちた極上サスペンスとなっている。
HYの名曲「366日」をモチーフに、20年の時を超えて運命的に出会い恋をした男女の20年間を描いた純愛ラブストーリー『366日』を、9月26日から見放題独占配信。音楽をきっかけに交際を始めた沖縄の高校生・湊（赤楚衛二）と高校の後輩・美海（上白石萌歌）。音楽の夢を追って東京の大学へ進学した湊は、後を追ってきた美海と東京で幸せな生活を送るが、ある日、湊は突然別れを告げ、美海のもとを去ってしまう。
松重豊が監督・脚本・主演を務め、人気テレビシリーズを実写映画化した『劇映画 孤独のグルメ』を9月10日から独占配信。昔の恋人の娘・松尾千秋（杏）に呼ばれ、パリを訪れた貿易商の井之頭五郎（松重）は、千秋の祖父が子供の頃に飲んだ究極のスープのレシピを探すために、フランス、韓国、日本と、国境を越えて空腹を満たし奔走。五郎が迷い込む韓国領の島で暮らす女性・志穂役を内田有紀、ラーメン店「さんせりて」主人役をオダギリジョー、ラーメン店の常連客を磯村勇人が演じている。
スパイダーマンの宿敵としても知られるマーベルコミックのダークヒーロー、ヴェノムの活躍を描いた人気シリーズ第3作『ヴェノム：ザ・ラストダンス』を9月5日から見放題独占配信。前作でカーネイジを打ち破ったものの、政府に追われる身となりメキシコに身を潜めていた主人公エディとヴェノム（トム・ハーディ氏）が、宇宙の果てに封じられている最強の敵・邪神ヌルによって新たな戦いに巻き込まれていく壮大なクライマックスが描かれる。
リーアム・ニーソン氏が主演を務め、爆発事故で探鉱に閉じ込められた26人の作業員の命を救うため危険な氷の道を走り抜けるトラックドライバーの戦いを描いたレスキューアクション『アイス・ロード』の続編となる『アイス・ロード：リベンジ』を9月3日から独占配信。弟の遺灰をエベレストに散骨するためにネパールを訪れたトラックドライバーのマイク（リーアム・ニーソン氏）。山岳ガイドのダニ（ファン・ビンビン氏）と共に、標高3,600メートルを越える危険な山道を満員のバスで進む中、武装傭兵集団と遭遇したマイクは、罪のない乗客や壊滅の危機にある村を守るため、戦いに身を投じる。
アニメ界のアカデミー賞と言われる第52回アニー賞で9部門を受賞し、第97回アカデミー賞では長編アニメーション賞など3部門にノミネートされた『野生の島のロズ』を、9月14日から見放題配信。大自然に囲まれた無人島に流れ着いた、都市生活向け最新型アシストロボットのロズが、愛情の芽生えをきっかけに運命の冒険へと導かれていく姿を描いたファンタジー映画。ロズ役の声をルピタ・ニョンゴ、日本語吹替版では綾瀬はるかが担当している。
『コンフィデンスマンJP』シリーズを原作に、韓国人キャスト、クリエイターによってリメイクされた『コンフィデンスマンKR』を2025年9月6日から独占配信。『私の夫と結婚して』でヒロインを演じたパク・ミニョンが、財閥令嬢で天才詐欺師のユン・イランを演じ、仲間のジェームズ（パク・ヒスン）とグホ（チュ・ジョンヒョク）と共に悪党たちが不正に得た金を奪い取っていくアクションコメディ。毎週土曜日と日曜日に1話ずつ、全12話が配信される。
従来の恋愛バラエティー番組では扱われてこなかった“曖昧な関係”に真正面から向き合う新番組『セフレと恋人の境界線』を9月3日から独占配信。YOU、高比良くるま（※「高」は正式に「はしごだか」／令和ロマン）、サーヤ（ラランド）、千葉雄大という、それぞれ異なる恋愛観を持つMC陣が、実話を基にした短編映画を観ながら赤裸々な本音トークを展開。現代の多様な恋愛事情に切り込む。
Snow Manのメンバーであるラウールがミラノ、パリコレクションへ挑戦するまでの1年半を追ったドキュメンタリー『ラウール On The Runway』を、9月13日から独占配信。日本では誰もが知るトップアイドルでも現地では無名のラウールが、厳しい体調管理やウォーキングの練習を重ね、世界最高峰のランウェイに立つために、何度もオーディションに挑戦する様子を記録した。
（modelpress編集部）
【映画（日本）】
9月1日（月）
・『劇場版ACMA：GAME アクマゲーム 最後の鍵』
・『東京リベンジャーズ』
・『東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -運命-』
・『東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -決戦-』
・『とんかつDJアゲ太郎』
9月5日（金）
・『容疑者Xの献身』
・『真夏の方程式』
・『マチネの終わりに』
9月10日（水）
・『劇映画 孤独のグルメ』※独占配信
9月12日（金）
・『岸辺露伴は動かない 懺悔室』※独占配信
9月13日（土）
・『きさらぎ駅Re：』※見放題独占配信
9月15日（月・祝）
・『ババンババンバンバンパイア』※独占配信
9月17日（水）
・『湖の女たち』
9月19日（金）
・『BADBOYS THE MOVIE』※独占配信
9月20日（土）
・『罪と悪』
9月26日（金）
・『366日』※見放題独占配信
【映画（海外）】
9月1日（月）
・『ヒューマン・ハンター』
・『燃えあがる女性記者たち』
9月3日（水）
・『アイス・ロード：リベンジ』（Ice Road： Vengeance／アメリカ）※午後4時から独占配信
9月5日（金）
・『ヴェノム：ザ・ラストダンス』※見放題独占配信
9月10日（水）
・『MaXXXine マキシーン』※独占配信
9月14日（日）
・『ブルータリスト』
9月21日（日）
・『ANORA アノーラ』
【映画（韓国）】
9月4日（木）
・『貴公子』
【アニメ映画（日本】
9月19日（金）
・『きみの色』※見放題独占配信
【アニメ映画（海外）】
9月14日（日）
・『野生の島のロズ』
【テレビドラマ（日本】
9月1日（月）
・『青天を衝け』
・『舞いあがれ!』
・『蒼い瞳とニュアージュ』
・『イヴの贈り物』
・『一応の推定』
・『稲垣家の喪主』
・『MBO（マネジメント・バイアウト）〜経営権争奪・企業買収の行方〜』
・『完全無罪』
・『希望ヶ丘の人びと』
・『きんぴか』
・『グーグーだって猫である2 - good good the fortune cat -』
・『賢者の愛』
・『交渉人』
・『巷説百物語 狐者異』
・『巷説百物語 飛縁魔』
・『死刑基準』
・『沈まぬ太陽』
・『推定有罪』
・『センセイの鞄』
・『その時までサヨナラ』
・『同期』
・『長い長い殺人』
・『春、バーニーズで』
・『ビート』
・『東野圭吾「カッコウの卵は誰のもの」』
・『双葉荘の友人』
・『プラチナタウン』
・『蛇のひと』
・『本日は、お日柄もよく』
・『三谷幸喜「short cut」』
・『宮部みゆき「パーフェクト・ブルー」』
・『向田邦子 イノセント 隣りの女』
・『向田邦子 イノセント きんぎょの夢』
・『向田邦子 イノセント 三角波』
・『向田邦子 イノセント 愛という字』
・『娘の結婚』
・『山のトムさん』
・『闇の伴走者』
・『誘拐』
・『楽園』
・『理由』
・『レディ・ジョーカー』
・『緊急取調室 （2014）』
・『ドラマSP 緊急取調室〜女ともだち〜（2015）』
・『緊急取調室（2017）』
・『緊急取調室 (2019)』
・『緊急取調室（2021）』
・『新春ドラマSP 緊急取調室 特別招集2022〜8億円のお年玉〜』
9月10日（水）
・『おとなりコンプレックス』
【テレビドラマ（海外）】
9月1日（月）
・『ザ･ランナラウンズ』（The Runarounds／アメリカ）シーズン1 ※午後4時から独占配信
9月10日（水）
・『ザ・ガールフレンド 〜あなたが嫌い〜』（The Girlfriend／アメリカ）シーズン1 ※午後4時から独占配信
9月17日（水）
・『ジェン・ブイ』（Gen V／アメリカ）シーズン2 ※午後４時から独占配信
【テレビドラマ（韓国）】
9月1日（月）
・『偶然かな』
9月6日（土）
・『コンフィデンスマンKR』※午後10時30分から独占配信
【テレビドラマ（中国）】
9月5日（金）
・『サレ妻の華麗なる復讐』
・『紅い結婚〜愛は復讐の裏に〜』
【テレビアニメ（日本）】
9月12日（金）
・『チェンソーマン総集編』
【テレビアニメ（海外）】
9月10日（水）
・『ヘルヴァ･ボス』（Helluva Boss／アメリカ）シーズン1※午後4時から独占配信
【バラエティー（日本）】
9月3日（水）
・『セフレと恋人の境界線』シーズン1※午前0時から独占配信
【バラエティー（海外）】
9月5日（金）
・『ディッシュ・イット・アウト 〜箱から広がる世界のレシピ〜』（Dish It Out ／アメリカ）シーズン1※午後4時から独占配信
【ドキュメンタリー（日本）】
9月13日（土）
・『ラウール On The Runway』※独占配信
