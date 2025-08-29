Prime Videoで9月から配信される新着コンテンツが発表された。

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、吉沢亮、板垣李光人らが出演した『ババンババンバンバンパイア』、荒木飛呂彦の原作漫画をヴェネチアで邦画初となるオールロケを敢行し完全実写化した『岸辺露伴は動かない 懺悔室』、HYの名曲「366日」をモチーフにしたラブストーリー『366日』、松重豊が監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』がラインナップ。

そのほか、韓国ドラマ『コンフィデンスマンKR』、ドキュメンタリー『ラウール On The Runway』などが配信される。

映画（日本）9月1日（月）・『劇場版ACMA：GAME アクマゲーム 最後の鍵』・『東京リベンジャーズ』・『東京リベンジャーズ 2／血のハロウィン編 -運命-』・『東京リベンジャーズ 2／血のハロウィン編 -決戦-』・『とんかつDJアゲ太郎』

9月5日（金）・『容疑者Xの献身』・『真夏の方程式』・『マチネの終わりに』

9月10日（水）・『劇映画 孤独のグルメ』※独占配信

9月12日（金）・『岸辺露伴は動かない 懺悔室』※独占配信

9月13日（土）・『きさらぎ駅Re：』※見放題独占配信

9月15日（月・祝）・『ババンババンバンバンパイア』※独占配信

9月17日（水）・『湖の女たち』

9月19日（金）・『BADBOYS THE MOVIE』※独占配信

9月20日（土）・『罪と悪』

9月26日（金）・『366日』※見放題独占配信

映画（海外）9月1日（月）・『ヒューマン・ハンター』・『燃えあがる女性記者たち』

9月3日（水）・『アイス・ロード：リベンジ』※16:00から独占配信

9月5日（金）・『ヴェノム：ザ・ラストダンス』※見放題独占配信

9月10日（水）・『MaXXXine マキシーン』※独占配信

9月14日（日）・『ブルータリスト』

9月21日（日）・『ANORA アノーラ』

映画（韓国）9月4日（木）・『貴公子』

アニメ映画（日本）9月19日（金）・『きみの色』※見放題独占配信

アニメ映画（海外）9月14日（日）・『野生の島のロズ』

テレビドラマ（日本）9月1日（月）・『青天を衝け』・『舞いあがれ!』・『蒼い瞳とニュアージュ』・『イヴの贈り物』・『一応の推定』・『稲垣家の喪主』・『MBO（マネジメント・バイアウト）～経営権争奪・企業買収の行方～』・『完全無罪』・『希望ヶ丘の人びと』・『きんぴか』・『グーグーだって猫である2 - good good the fortune cat -』・『賢者の愛』・『交渉人』・『巷説百物語 狐者異』・『巷説百物語 飛縁魔』・『死刑基準』・『沈まぬ太陽』・『推定有罪』・『センセイの鞄』・『その時までサヨナラ』・『同期』・『長い長い殺人』・『春、バーニーズで』・『ビート』・『東野圭吾「カッコウの卵は誰のもの」』・『双葉荘の友人』・『プラチナタウン』・『蛇のひと』・『本日は、お日柄もよく』・『三谷幸喜「short cut」』・『宮部みゆき「パーフェクト・ブルー」』・『向田邦子 イノセント 隣りの女』・『向田邦子 イノセント きんぎょの夢』・『向田邦子 イノセント 三角波』・『向田邦子 イノセント 愛という字』・『娘の結婚』・『山のトムさん』・『闇の伴走者』・『誘拐』・『楽園』・『理由』・『レディ・ジョーカー』・『緊急取調室』（2014年）・『ドラマSP 緊急取調室～女ともだち～』（2015年）・『緊急取調室』（2017年）・『緊急取調室』（2019年）・『緊急取調室』（2021年）・『新春ドラマSP 緊急取調室 特別招集2022～8億円のお年玉～』

9月10日（水）・『おとなりコンプレックス』

テレビドラマ（海外）9月1日（月）・『ザ･ランナラウンズ』シーズン1 ※16:00から独占配信

9月10日（水）・『ザ・ガールフレンド ～あなたが嫌い～』シーズン1 ※16:00から独占配信

9月17日（水）・『ジェン・ブイ』シーズン2 ※16:00から独占配信

テレビドラマ（韓国）9月1日（月）・『偶然かな』

9月6日（土）・『コンフィデンスマンKR』※22:30から独占配信

テレビドラマ（中国）9月5日（金）・『サレ妻の華麗なる復讐』・『紅い結婚～愛は復讐の裏に～』

テレビアニメ（日本）9月12日（金）・『チェンソーマン総集編』

テレビアニメ（海外）9月10日（水）・『ヘルヴァ・ボス』シーズン1 ※16:00から独占配信

バラエティー（日本）9月3日（水）・『セフレと恋人の境界線』シーズン1 ※0:00から独占配信

バラエティー（海外）9月5日（金）・『ディッシュ・イット・アウト ～箱から広がる世界のレシピ～』シーズン1 ※16:00から独占配信

ドキュメンタリー（日本）9月13日（土）・『ラウール On The Runway』※独占配信

