11月7日より世界独占配信されるNetflix映画『フランケンシュタイン』の監督・脚本を務めたギレルモ・デル・トロの来日が決定。9月24日にジャパンプレミアが開催される。

本作は、小説家メアリー・シェリーの名著で、今もなおあらゆる創作物に強く影響を与え続けている作品を実写映画化するもの。デル・トロ監督によって、生と死を描き、人間としての意味や愛を渇望し理解を求めることの意味を問う壮大なドラマが繰り広げられる。

己の欲望に駆られたフランケンシュタインを演じるのは、『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』などのオスカー・アイザック。フランケンシュタインが生み出した“怪物”を、Netflix映画『キスから始まるものがたり』で主人公と恋に落ちるノア・フリン役で知られるジェイコブ・エロルディが務める。

数年前から本作の映像化を熱望していたというデル・トロ監督は、日本の特撮、アニメ、マンガに造詣が深いことで知られ、個人的にも日本を訪れており、都内に出没したり、静岡のホビーショーにも足を運んだりと、日本愛を発揮させてSNSを賑わせることも。さらに、自宅の本棚にはアニメ・マンガなどを集めた日本セクションもあるといい、スタジオジブリ作品、手塚治虫、大友克洋、伊藤潤二、『ウルトラマン』、『攻殻機動隊』などからも影響を受けていると公言している。本作は、デル・トロ監督自身にとってもとても特別な作品だそうで、「この作品には私の人生のすべてを注いできました。人間vsモンスター、そして父と息子というのは常に私の作品のテーマになっています。この作品は25年間に渡り取り組んでいるような、自伝のような作品です。ようやく皆さんにお見せできることを嬉しく思います」と製作への想いを熱く語っている。

9月24日に開催されるジャパンプレミアで、デル・トロ監督は『シェイプ・オブ・ウォーター』以来、約7年ぶりに公式来日を果たす。本イベントには親交の深いゲームクリエイターの小島秀夫もスペシャルゲストとして登壇予定だ。

なお、本作は日本でも10月24日より一部劇場にて公開される。（文＝リアルサウンド編集部）