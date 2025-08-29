Ｆインタが３日続伸、イベント演出・空間プロデュースのＮＰＵを子会社化へ Ｆインタが３日続伸、イベント演出・空間プロデュースのＮＰＵを子会社化へ

フロンティアインターナショナル<7050.T>が３日続伸している。２８日の取引終了後、ファッション業界を中心にイベント演出・空間プロデュースを手掛けるＮＰＵ（東京都港区）の株式の５０．２％を９月５日付で取得し子会社化すると発表しており、好感されている。



ＮＰＵはトップブランドのイベント演出・空間プロデュースを多く手掛けていることから、Ｆインタが持つプロジェクトマネジメント能力及び多角的なソリューションと、ＮＰＵが持つラグジュアリー領域における圧倒的なクリエイティビティとブランド理解力が融合することで、あらゆるクライアントのブランディングからコミュニケーション領域のプランニングと実行までをワンストップで実現できるようになるという。取得価額は５億１２００万円。なお、２６年４月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS