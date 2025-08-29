＜注目銘柄＞＝ＯＳＧ、ニッチトップの成長期待株に配当妙味
ＯＳＧ<6136.T>は騰勢を受けた過熱感を冷ます過程にあるが、グローバルニッチトップの成長期待株とあって、日柄調整後の一段の上昇余地を見込みたい。
同社は切削工具メーカーで、ねじ切り工具であるタップで世界トップシェアを誇る。７月１０日発表の２５年１１月期第２四半期累計（２４年１２月～２５年５月）の連結決算は、売上高が前年同期比０．４％減の７７３億７９００万円、最終利益が同１０．２％減の６４億８３００万円と減収減益で着地したものの、３～５月期の営業利益率は１４．１％と前年同期、及び前四半期との比較でともに上昇。トランプ関税の影響が機械セクター全般に懸念材料となるなかで、同社は国内向けの収益を拡大させている。通期では増収増益見通しを据え置いている。
決算とともに「創立８８周年」の記念配当の実施も発表したことで、株価水準は大きく切り上がったが、それでも足もとで配当利回りは４．３％台と高水準だ。信用倍率は０．４倍台と売り長の状況。値持ちの良さを示し続けた際には、ショートカバーの誘発による一段高が期待される。（碧）
出所：MINKABU PRESS
同社は切削工具メーカーで、ねじ切り工具であるタップで世界トップシェアを誇る。７月１０日発表の２５年１１月期第２四半期累計（２４年１２月～２５年５月）の連結決算は、売上高が前年同期比０．４％減の７７３億７９００万円、最終利益が同１０．２％減の６４億８３００万円と減収減益で着地したものの、３～５月期の営業利益率は１４．１％と前年同期、及び前四半期との比較でともに上昇。トランプ関税の影響が機械セクター全般に懸念材料となるなかで、同社は国内向けの収益を拡大させている。通期では増収増益見通しを据え置いている。
決算とともに「創立８８周年」の記念配当の実施も発表したことで、株価水準は大きく切り上がったが、それでも足もとで配当利回りは４．３％台と高水準だ。信用倍率は０．４倍台と売り長の状況。値持ちの良さを示し続けた際には、ショートカバーの誘発による一段高が期待される。（碧）
出所：MINKABU PRESS