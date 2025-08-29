ローソンエンタテインメントの運営するローソンチケットは、イースポーツギグ協力のもと、バトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends™』において、新たに発足したプロeスポーツチーム「Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）」へのチームスポンサード契約を締結し、eスポーツプロシーンに初めて参画する。

「Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）」は、バトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends™』における選手3名とコーチ1名からなる4人のチームとして、世界の頂点を目指して活動。チーム名のXone（ゾーン）はX（未知）＋ ZONE（地帯・区域／集中・没入）という意味の造語となっている。

同社は、今回の「Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）」へのチームスポンサードを通じて、同社において"未知の領域"であるeスポーツ業界に対し、チームへの支援はもちろん、国内プレイガイドが協賛する初のプロeスポーツチームとして、同社グループが提供するチケット事業をはじめ、エンタメ物販サービス事業や映画事業など各種サービスとの連携や相乗効果を高めていくことで、「eスポーツ」というエンターテインメントを多角的に届け、eスポーツにおけるプロシーンとeスポーツ業界全体の認知向上と市場拡大への貢献を目指していく。

今後、「Lawson Ticket Xone（ローソンチケット ゾーン）」は、国内プロリーグ『Apex Legends Global Series 2025 : Pro League Split 2』（2025年8月31日～10月12日開催予定）に出場し、札幌で行われる世界大会『Apex Legends Global Series Year 5 Championship』（2026年1月15日～18日開催予定）への出場を目指していく。

（文＝リアルサウンドテック編集部）