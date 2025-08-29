武蔵野は一時Ｓ高、投資有価証券売却益の計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正 武蔵野は一時Ｓ高、投資有価証券売却益の計上で２６年３月期最終利益予想を上方修正

武蔵野興業<9635.T>は急反発して一時ストップ高の２７８３円に買われ、１８年２月以来約７年８カ月ぶりの高値をつける場面があった。２８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３０００万円から３億４０００万円（前期比５．３倍）へ上方修正したことが好感されている。保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、投資有価証券売却益３億７６００万円を特別利益として計上することなどが要因という。



なお、売上高は１３億１０００万円から１２億５５００万円（同８．０％減）へ、営業利益は２２００万円から１２００万円（同８２．６％減）へ下方修正した。運営する映画館「シネマカリテ」を来年１月１２日に閉館する影響を織り込んだ。



