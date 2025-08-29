79歳・伊吹吾郎、孫はプロボクサー 血が出ると「負けてもいいからやめてほしい」と本音【徹子の部屋】
俳優の伊吹吾郎（79）が、29日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】79歳には見えない！変わらない体格でカッコいい伊吹吾郎
ドラマ『水戸黄門』では、格さん役を17年務めた伊吹。79歳の現在、一人暮らしをしているという伊吹は、時代劇の撮影で長く京都に“単身赴任”をしていたため家事は得意だといい、洗濯は3回に分けて行い、アイロンがけが要らないよう、ぴしっと伸ばして干すのだと語る。
伊吹の趣味はフラメンコギター。番組でもその華麗な腕前を披露する。演奏のため、爪の手入れとマニキュアを塗るのも日課だと明かす。そんな伊吹には、プロボクサーとして活動する孫がいる。試合の際はリングサイドで観戦するが、ちょっとでも血が出ると「負けてもいいからやめてほしい」と思うと話す。
