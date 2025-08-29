小室哲哉×t-Ace×AICO「WOW WAR TONIGHT」公式カバーを配信リリース！MV公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

小室哲哉×t-Ace×AICOによる「WOW WAR TONIGHT」の公式カバーが、8月29日に配信リリースされた。

■t-Aceが、現代のラップ事情を小室哲哉に直接指導

30周年を迎えたH Jungle with tの大ヒット曲「WOW WAR TONIGHT」。この曲を、音楽プロデューサー・小室哲哉本人が参加し、“クズなRockStar”の異名を持ちヒップホップチャートを席巻し続けるt-Ace、さらに圧倒的な歌唱力で韓国をはじめ国内外からも注目を集める新世代ボーカリスト・AICO（OVAL SISTEM）により、ジャンルも世代も超えた「公式カバー（公式UGC）」としてリリース。

t-Aceが過去に「SWEET 19 BLUES」をサンプリングしていた楽曲に強い印象を受け、長く記憶に残っていた小室が、近年、t-Aceと偶然の出会いを経て対話。t-Aceが1990年代J-POPを深く聴き込んでいたことを知った小室とt-Aceは「一緒に何かやろう」と意気投合し、その結果、「WOW WAR TONIGHT」をあらたな形でリリースすることとなった。

今回の制作では、小室が現代のラップ事情を学ぶため、t-Aceから直接指導を受けるなど、名曲に新しいエネルギーを吹き込むべく、互いの音楽観をぶつけ合ったコラボレーションとなっている。

同日18時にはMVも公開予定。

2025年の夏、時代を超えてアップデートされた「WOW WAR TONIGHT」に注目だ。

■【動画】t-Ace AICO 小室哲哉「WOW WAR TONIGHT」MV

■リリース情報

2025.08.29 ON SALE

t-Ace AICO 小室哲哉

SINGLE「WOW WAR TONIGHT」

■関連リンク

小室哲哉 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/tk19581127_official/

t-Ace OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/tace_kmment/

■【画像】「WOW WAR TONIGHT」ジャケット写真