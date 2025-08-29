TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¡ÖÃæ´ÖÁªµó¤ÎÄ¾Á°¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò¶¦ÏÂÅÞ¤ËÄó°Æ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶¦ÏÂÅÞ¤âÌ±¼çÅÞ¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤ò4Ç¯¤Ë1²ó³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¸õÊä¤òÀµ¼°¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤òºÎÂò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤¬Ãæ´ÖÁªµó¤ÎÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤ì¤Ð°ÛÎã¤Ç¤¹¡£

Ï¢Ë®µÄ²ñµÄ°÷¤Ê¤É¤òÁª¤ÖÃæ´ÖÁªµó¤Ï¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ë¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÃÄ·ë¤ò¹â¤á¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£