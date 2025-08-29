10時の日経平均は156円安の4万2672円、東エレクが31.4円押し下げ 10時の日経平均は156円安の4万2672円、東エレクが31.4円押し下げ

29日10時現在の日経平均株価は前日比156.32円（-0.36％）安の4万2672.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は594、値下がりは941、変わらずは80と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は31.4円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が24.31円、アドテスト <6857>が16.21円、ファナック <6954>が11.99円、ソニーＧ <6758>が11.82円と続いている。



プラス寄与度トップは電通グループ <4324>で、日経平均を8.64円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が8.51円、フジクラ <5803>が7.26円、ＳＢＧ <9984>が6.08円、伊藤忠 <8001>が3.28円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、海運、ガラス・土石と続く。値下がり上位には電気・ガス、小売、保険が並んでいる。



※10時0分0秒時点



