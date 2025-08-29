本塁打キング争うシュワーバーが1試合3発

米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合3本塁打の離れ業。46号、47号、48号と連ね、この日は試合がないドジャースの大谷翔平投手を本塁打キング争いで一気に突き放した。あまりの爆発力に日本のファンからは「何かが降臨した気がする」「大谷も明日打ちそう」との声が上がっている。

「2番・DH」で先発したシュワーバーは初回1死から右翼へ46号ソロ。第2打席は中飛に倒れたものの、4回1死二塁の打席では右翼へ47号2ラン。さらに5回1死一、二塁の第4打席では逆方向に48号3ランを叩き込んだ。

前日まで、大谷とのナ・リーグ本塁打王争いは45本で2人がトップに並んでいたが、一気に突き放した格好に。Xには日本のファンからも驚きのコメントが並んだ。

「固め打ちエグいて」

「神だよあんた」

「相変わらず打ち出したら止まらんなシュワーバー」

「待ってシュワーバーやばくない？」

「シュワーバー今日どうなってるん？ もはや恐ろしいわ」

「何かが降臨した気がする」

大谷の休日に届いた“悲報”ともいえる知らせに「大谷ここらへんで爆発せんとHRキングきつくなってきたか？」「投手やりながらは厳しいかなぁ」「大谷もいい当たりが増えてきたから明日打ちそう。連動してんだよな」と大谷の奮起を求める声もあった。



（THE ANSWER編集部）