¡¡¥¸¥ó¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê3046¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢°Ê²¼¥¸¥ó¥ºHD¡Ë¡£¶Ñ°ìÎÁ¶â¤Î´ã¶À¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¸¥ó¥º¡×¤òÅ¸³«¡£2006Ç¯8·î¤Î¾å¾ì°Ê¹ß¡¢²÷Ä´¤Ê¼ý±×Æ°¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÑ²½¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯8·î´ü/22Ç¯8·î´ü¡Ê10.1%±Ä¶È¸º±×/34.3%±Ä¶È¸º±×¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¬Æâ¼Â¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë°ìÇÔÃÏ¤ËÅÉ¤ì¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¡£³ô²Á¤ÏÂçÉý¤Ê²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ó¥ºHD¤¬Ãå¼Â¤Ë¡¢²óÉü´ðÄ´¤Î³¬ÃÊ¤ò¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Àµ¡¤òÁÏ¶È¼Ô¼ÒÄ¹¤ÎÅÄÃæ¿Î»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤ëÍÎÏ¤ÊÀèÇÚ·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢»ä¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ö»Ö¤Ê¤·Ð±Ä¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¦Çä¤Ï¡¢²¦Æ»¤òÊâ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÄÃæ»á¤ÏÇº¤ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê9983¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¤ÎÌø°æÀµCEO¤ËÌÌ²ñ¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤ÎÀÞ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬¶¯¤¤¡ÊÌ¤³ÎÇ§¡Ë¡£
¡¡Ã¢¤·¡¢»þ·ÏÎóÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤ÈÅÄÃæ»á¤¬ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿21Ç¯/22Ç¯¤ò¶¤Ë²óÉü¤ÎÊâ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£23Ç¯8·î´ü¤Ï¡Ö9.5%Áý¼ý¡¢46.2%±Ä¶ÈÁý±×¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ´ü¤â¡Ö13.3%Áý¼ý¡¢61.7%Áý±×¡×¤ÈÂç¤¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£25Ç¯8·î´ü¤â´üÃæ¤Ë´ü½é·×²è¤ò¾åÊý½¤Àµ¡¢¡Ö11.5%¤ÎÁý¼ý¡Ê925²¯3200Ëü±ß¡Ë¡¢37.9%Áý±×¡Ê108²¯500Ëü±ß¡Ë¡×Í½ÁÛ¡£22Ç¯8·î´ü¤Ë¤Ï28±ß°Â¡Ê17±ß¡Ë¤Ë¸åÂà¤·¤¿ÇÛÅö¤â¡¢º£´ü¤Ï33±ßÁý94±ßÇÛ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï8000±ß¥È¥ÓÂæ¡£²áµî9Ç¯È¾Á°¤Î³ô²Á¤ËÂÐ¤·¤Æ2ÇÜ¶¯¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç¡¢½¤ÀµÃÍºÑ¤ß³ô²Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿7¿Í¤ÎÁª½Ð¼Ô¤Ë¤è¤ëIFISÌÜÉ¸Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡Ö5¿Í:¶¯µ¤/1¿Í:¤ä¤ä¶¯µ¤/1¿Í:ÃæÎ©¡×¤Î9746±ß¡£¡ÖÃæÄ¹´ü¹½¤¨¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤¤³ô¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô½Ð¿È¡Ê¸½ºß¤â¥¸¥ó¥ºHD¤ÏÁ°¶¶¡¦Åìµþ¤Î2ËÜ¼ÒÂÎÀ©¡Ë¡£Æ±¶¿¿Í¡£¤À¤«¤é¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¬¡ÖÁ°¶¶¤ÎÃÏÊýºÆÀ¸¡×¤Ë¼¨¤¹ÅÄÃæ»á¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ó¥ºHDºÆÀ®Ä¹¤Ë¼¨¤¹¹½¤¨¤È¶¦ÄÌ¹à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¡¢Á°¶¶¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢´ë¶È²È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Î·Ð±Ä´Ñ¤Ï¤µ¤é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²¿¸Î¤Ê¤éÌÜÀè¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯100Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡×¡£Æ±´¶¤Ç¤¢¤ë¡£