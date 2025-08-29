【しまむらの黒】がおしゃれ！ マニアもお気に入り♡「上品ワンピ」

忙しい朝には、コーデ選びに手間取ることなく、即おしゃれに決まるアイテムがあると嬉しいもの。そこでおすすめなのが、1枚でコーデが完成するワンピース。特に黒なら、カジュアルにもきれいめにも寄せやすく、幅広いシーンに馴染みます。そこで今回は【しまむら】から登場している上品な「ワンピース」にフォーカス。プチプラアイテムを取り入れたきれいめコーデを提案する@__koko.oさんが「体型カバーも叶うシルエットでお気に入り」と絶賛するアイテムをご紹介します。

華やかディティールで魅力アップ

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

フェミニンなフリル袖が目を引くワンピース。ベースはシンプルなデザインで、長めの丈感もあいまって上品な雰囲気を醸します。ブラックならフリル袖でも甘さをほどよくセーブ。広がりすぎないAラインシルエットは体型を自然にカバーしつつ、女性らしい柔らかさを演出できそう。

シャーリングでナチュラルにスタイルアップ

【しまむら】「シャーリングキャミOP」\1,969（税込）

胸元のシャーリングデザインで自然なメリハリを演出するキャミソールワンピ。すとんと落ちる生地感で体型を拾いすぎず、リラクシーなのに上品な印象を与えてくれそう。1枚で着るのはもちろん、Tシャツやブラウスを重ねたり、羽織りを合わたりすることでロングシーズン着回せるのも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。