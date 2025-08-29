中学時代は科学クラブの活動に熱中したサイエンスプロデューサーのでんじろうさん。

だが、高校に入ると、あまり学校には居着かなくなる。

（読売中高生新聞編集室 大前勇）

受験対策の勉強「つまらない」

「高校は千葉県立市原高校に行きました。もともと僕は勉強が得意じゃなくて、進学はあまり頭にありませんでした。少し上の世代だと、中卒で働くのも普通だったし。でも、高度経済成長で社会が大きく変わるなかで、僕らの頃には大学に進む人も珍しくなくなります。学生にしてみれば、『勉強しろ』という圧力が強くなった時期でした。受験対策の勉強はつまらないし、なかなか身に付かなかったですね。

だから、高校時代は授業が終わると、すぐに家に帰って、テレビのドキュメンタリー番組なんかをよく見てました。パプアニューギニアの先住民に密着した番組に触発されて、河原で拾った石を磨いて石器を作ったり、それで木を切ったり……。粘土になりそうな地層を探して土をこね回し、たき火で土器を焼いたこともありました。とにかく自分がやりたいことをやっていた感じですね」

勉強には身が入らず、自由気ままに過ごした高校生活。周りに流され、大学受験に挑戦したが……。

「クラスに大学を受験する人が多かったのと、『社会に出たくないな』という思いがあったんですよね。高校を卒業する年に、父親が働いていた工場の事故で亡くなり、貧乏だったので、学費の安い国公立大学しか選択肢はありませんでした。でも、勉強してこなかったから、受かるわけないですよね。結局、浪人することになります。

救いだったのは、母親がプレッシャーをかけるような人ではなかったこと。当時、大学の合否は電電公社（現在のＮＴＴ）の『電報』というサービスで自宅に届きました。私が寝ている時に母親が受け取り、『あんた、受かってるよ！』と起こしに来たので、『ほんと！？』と喜ぶと、『冗談よ』と返すんです。『いや、そこは冗談にできないだろ』と思いましたが、それぐらいのんきだったのが良かったのだと思います。

３浪して、どうにか合格した東京学芸大学は、学生の９割が先生になる大学でした。周りがみんな受けるので、僕も東京都の教員採用試験を受けることにしました。でも、この時も『やっぱり社会に出るのは嫌だな』と思って、選考の途中でやめ、大学院に進学しました。修士課程が終わった後も、他の大学の博士課程に進んで学生を続けようとします。でも、博士課程には合格できず、『研究生』という形で大学に籍を置かせてもらい、さらに３年間、学生を続けました」

学校の講師の仕事に就き

社会に出ることから逃れ続ける日々のなかで、科学のおもしろさを教える喜びを知る。

「大学の先生から自由学園（東京都東久留米市）という私立の中学、高校の講師の仕事を紹介され、週に何回か教えに行くようになりました。とにかく独特な学校で、林業という授業で将来、校舎に使う木材を育てていたり、木工という授業では教室の机を生徒たちが作ったりするんです。『こんな学校があるんだ』と驚きましたね。

授業では『好きなことを教えてください』と言われていました。とりあえず、教科書に沿ってやってみたのですが、それまで教えた経験なんてないから、うまくいきません。そこで、得意の実験で興味を持たせられないかと考え、科学のおもしろさを伝える工夫をするようになります。

たとえば、電気についての授業では、使い捨てカイロなどに使われている活性炭で電池を作ってみるとか、身近なものを活用しました。そういうのをすごくおもしろがってくれる学校だったんですよね。振り返ってみると、科学で人を楽しませるという自分の活動の原点は、自由学園での講師時代にあると思います」