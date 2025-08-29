佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の29日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

各地で季節外れの暑さになるでしょう。最高気温は久留米市、飯塚市で36℃、福岡市、大牟田市、佐賀市で35℃、北九州市、行橋市で34℃の予想です。佐賀県では熱中症警戒アラートが発表されています。万全な暑さ対策をしてください。



「天気の予想」

よく晴れて日差しがたっぷり届きます。紫外線対策を心がけましょう。夕方は山沿いを中心に雷雨の恐れがあります。



「洗濯はどうなのか？」

各地で外干しできるでしょう。特に午前中がおすすめです。



「なのか間予報」

8月も終盤ですが、厳しい残暑が続きます。

☆なのかポイント☆

週末は危険な暑さになります。福岡市では最高気温が36℃の予想です。内陸の地域ではさらに高く、久留米市では37℃が予想されています。お出かけの際は熱中症に警戒してください。また、日曜日は雲が多くにわか雨の可能性があります。週明けは広い範囲で雨が降りそうです。



「24時間テレビ・キッズお天気教室」

週末は24時間テレビです。私もバリはやッの一員として、キッズお天気教室を行います。楽しくてためになるトークショーを目指します。日曜日は是非、イオンモール福岡に遊びに来てください！