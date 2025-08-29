バルセロナの若きスペイン代表は去就が注目されている。



『El Chiringuito TV』によると、バルセロナに所属する22歳のスペイン代表フェルミン・ロペスの獲得レースにニューカッスル・ユナイテッドも参戦したという。



バルセロナの下部組織出身であるF・ロペスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、デビューシーズンからラ・リーガ14試合に先発出場して8ゴールと大活躍。その後も主力として活躍しており、昨季も公式戦46試合に出場して8ゴール9アシストとクラブに欠かせない選手として躍動した。



そんなF・ロペスに今夏プレミアリーグ行きの可能性が浮上。同氏によると、ニューカッスルはF・ロペス獲得を検討しており、バルセロナに移籍金1億ユーロを提出する用意ができているとのこと。給与も現在の4倍を提示する予定で獲得に向けて本腰を入れているという。



チェルシーも獲得を狙うF・ロペスだが果たして今夏の移籍市場でプレミアリーグに参戦するのだろうか。

Some strike from Fermín López #UCL pic.twitter.com/2Dy39bPIed — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2023