Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にAMOS(アモス)の家庭用全自動麻雀卓が追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「AMOS JP2」や「AMOS JP-EX COLOR」、「AMOS JP-DG」のそれぞれ折りたたみ/座卓兼用タイプが対象製品となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

全自動麻雀卓 AMOS JP2 座卓兼用タイプ

牌吸着機構部を4カ所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現。牌セット時の動作音も静かなのが特長。

AMOS JP-EX COLOR 座卓兼用

液晶カラーディスプレイの4点同時表示で自分・下家・対面・上家の点数が手元で簡単に確認できる。また、逆転に必要な点数を、計算要らずですぐに確認可能。

AMOS JP-DG 点数表示 点棒レス 折りたたみ

新しい点数表示機能を使用し、点棒のやり取りを完全に排除。点棒の紛失、ズレ、両替の必要が一切ないため、ゲームのスピードがアップする。ボタンを極限まで減らしたシンプル設計で、誰でも直観的に使用することができる。