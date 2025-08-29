女優の趣里（34）と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚していたことを29日、正式発表した。趣里は昨年10月、フジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。この時の占い師・星ひとみ氏の占いについて「当たった」と話題となっている。

趣里が「結婚はしますか？」と質問すると、星氏は「します」と返答。お相手について「俳優さんとか業界の人と結婚する。一般の人ではない」と話していた。三山は「BE:FIRST」の活動のほか、2024年放送のNHK朝ドラ「虎に翼」でヒロインの弟を好演するなど俳優業も行っており「当たった！」との声が上がっている。

結婚観について星氏は「パパみたいな人との結婚を求めている」と指摘。趣里は驚きながら「わかります！父みたいな人、いないと思うんですけど」とうなずき、父で俳優の水谷豊のようなタイプが理想の結婚相手だとしていた。一方で、「2025年に一般人だけど変な人と撮られるから気をつけて」と注意されると、趣里は「嫌だ！」と苦笑する場面もあった。終始、穏やかな雰囲気で星氏と向き合っていた。